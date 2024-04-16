Ким Кардашьян лично прорекламировала новую коллекцию купальников своего бренда (фото)

Ким выбрала цветовую гамму коллекции из трех цветов: красного, черного и со змеиным принтом. Она умело сочетала их между собой.

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43-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян лично прорекламировала новую коллекцию купальников своего бренда нижнего белья и домашней одежды Skims под названием Skims Swim summer 2024. Фотографии, сделанные для рекламной кампании британским фотографом Ником Найтом, она опубликовала на странице марки и в своем аккаунте в Instagram.

На снимках Ким позирует в нескольких купальниках, начиная от полностью красной сдельной модели и заканчивая миксом красного цвета со змеиной расцветкой, а также однотонные "змеиные" комплекты.

Один из образов состоит из топа-бандо и простых трусов, которые максимально подчеркивали ее роскошную фигуру. Также Кардашьян позирует в красно-черном ансамбле, акцентирующем внимание на ее подтянутом животе.

Знаменитость также продемонстрировала модель с принтом змеиной кожи, состоящий из бикини, плавок и накидки.

Красные треугольные топы сочетались с трусами и юбками из змеиной кожи и позволили Ким показать пресс, тонкую талию, скульптурные ноги и мускулистые руки.

"Skims Swim @nick_knight, стиль @carineroitfeld", — написала звезда своим 364 миллионам подписчиков.

Знойный образ в купальниках многодетная мать дополнила распущенными мокрыми волосами и красной помадой.

Ее первая коллекция купальников Skims Swim была выпущена в марте 2022 года.

В целом Skims уделяет особое внимание бодипозитиву и инклюзивности всего бренда и практикует инклюзивный подбор размеров. В январе 2022 года компания была оценена более чем в $3,2 млрд.

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