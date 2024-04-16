Кім Кардаш'ян особисто прорекламувала нову колекцію купальників свого бренду (фото)

Кім обрала колірну гамму колекції з трьох кольорів: червоного, чорного і зі зміїним принтом. Вона вміло поєднувала їх між собою.

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43-річна зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардаш'ян особисто прорекламувала нову колекцію купальників свого бренду спідньої білизни і домашнього одягу Skims під назвою Skims Swim summer 2024. Фотографії, зроблені для рекламної кампанії британським фотографом Ніком Найтом, вона опублікувала на сторінці марки та у своєму акаунті в Instagram.

На знімках Кім позує в декількох купальниках, починаючи від повністю червоної відрядної моделі і закінчуючи міксом червоного кольору зі зміїним забарвленням, а також однотонні "зміїні" комплекти.

Один з образів складається з топа-бандо і простих трусів, які максимально підкреслювали її розкішну фігуру. Також Кардаш'ян позує в червоно-чорному ансамблі, що акцентує увагу на її підтягнутому животі.

Знаменитість також продемонструвала модель із принтом зміїної шкіри, що складається з бікіні, плавок і накидки.

Червоні трикутні топи поєднувалися з трусами і спідницями зі зміїної шкіри і дали змогу Кім показати прес, тонку талію, скульптурні ноги і м'язисті руки.

"Skims Swim @nick_knight, стиль @carineroitfeld", — написала зірка своїм 364 мільйонам підписників.

Спекотний образ у купальниках багатодітна мати доповнила розпущеним мокрим волоссям і червоною помадою.

Її перша колекція купальників Skims Swim була випущена в березні 2022 року.

Загалом Skims приділяє особливу увагу бодіпозитиву та інклюзивності всього бренду і практикує інклюзивний підбір розмірів. У січні 2022 року компанію оцінили більш ніж у $3,2 млрд.

Раніше Фокус писав, скільки коштує один пост в акаунті TikTok 10-річної дочки Кім Кардаш'ян Норт Вест.