Кім Кардаш'ян особисто прорекламувала нову колекцію купальників свого бренду (фото)
Кім обрала колірну гамму колекції з трьох кольорів: червоного, чорного і зі зміїним принтом. Вона вміло поєднувала їх між собою.
43-річна зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардаш'ян особисто прорекламувала нову колекцію купальників свого бренду спідньої білизни і домашнього одягу Skims під назвою Skims Swim summer 2024. Фотографії, зроблені для рекламної кампанії британським фотографом Ніком Найтом, вона опублікувала на сторінці марки та у своєму акаунті в Instagram.
На знімках Кім позує в декількох купальниках, починаючи від повністю червоної відрядної моделі і закінчуючи міксом червоного кольору зі зміїним забарвленням, а також однотонні "зміїні" комплекти.
Один з образів складається з топа-бандо і простих трусів, які максимально підкреслювали її розкішну фігуру. Також Кардаш'ян позує в червоно-чорному ансамблі, що акцентує увагу на її підтягнутому животі.
Знаменитість також продемонструвала модель із принтом зміїної шкіри, що складається з бікіні, плавок і накидки.
Червоні трикутні топи поєднувалися з трусами і спідницями зі зміїної шкіри і дали змогу Кім показати прес, тонку талію, скульптурні ноги і м'язисті руки.
"Skims Swim @nick_knight, стиль @carineroitfeld", — написала зірка своїм 364 мільйонам підписників.
Спекотний образ у купальниках багатодітна мати доповнила розпущеним мокрим волоссям і червоною помадою.
Її перша колекція купальників Skims Swim була випущена в березні 2022 року.
Загалом Skims приділяє особливу увагу бодіпозитиву та інклюзивності всього бренду і практикує інклюзивний підбір розмірів. У січні 2022 року компанію оцінили більш ніж у $3,2 млрд.
Раніше Фокус писав, скільки коштує один пост в акаунті TikTok 10-річної дочки Кім Кардаш'ян Норт Вест.