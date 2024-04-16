"Досадная опечатка": Кара Делевинь исправила свою неудачную татуировку (фото)

Первый рисунок на теле звезды появился в 2013 году. По словам Кары, она хочет удалить некоторые из них.

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Британская актриса и супермодель Кара Делевинь 14 апреля присутствовала на церемонии вручения премии Оливье в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Поклонники звезды заметили, что звезда исправила оплошность в своей татуировке, сообщает Daily Mail.

31-летняя модель была одета в шикарное платье с пайетками на бретелях и открытой спиной. Звезда заплела волосы в длинную низкую косу и нанесла легкий макияж. Образ она завершила черными босоножками на шпильке.

Модель и актриса Кара Делевинь Фото: Getty Images

В прошлом году Кара сделала татуировку на руке с итальянским словом "Dormiveglia", означающим "полубессознательное состояние". Это вызвало удивление, поскольку фанаты заметили орфографическую ошибку, назвав боди-арт "досадной опечаткой".

Похоже, она разобралась с этой оплошностью, добавив более толстую линию к существующему треугольнику, чтобы скрыть слово с ошибкой. На снимках было видно, что татуировка исправлена.

Татуировки Кары Делевинь Фото: Getty Images

Британская супермодель позировала фотографам, чтобы продемонстрировать новый абстрактный рисунок женского лица на руке.

Кара Делевинь сделала свою первую татуировку в виде головы льва на пальце еще в 2013 году. С тех пор у нее было несколько красивых и довольно причудливых рисунков на теле, в том числе огромная роза на боку и слово "бекон" на щиколотке. Модель недавно заявила, что хотела бы удалить некоторые из них в рамках своего "нового старта". Она рассказала журналистам, что стала трезвенницей и это наконец позволило ей "доверять" себе.

"Это стоило каждой секунды. Я просто не знаю, что мне придется сделать, чтобы отказаться от этого. Я стабильна. Я спокойна. Раньше я не доверял себе. Я постоянно сомневалась в себе. Теперь я просто чувствую себя свободной от этого", — поделилась знаменитость.

Ранее Фокус писал, что Кару заметили на свидании с девушкой.