"Евровидение-2024": когда и где смотреть онлайн

В Швецию от Украины поедут аІуопа alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Есть несколько онлайн-ресурсов, на которых можно будет наблюдать за событием в реальном времени.

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Уже меньше чем через месяц состоится 68-й песенный конкурс "Евровидение-2024". Фокус рассказывает, где смотреть музыкальное событие в прямом эфире.

После победы певицы Лорин с песней Tattoo в 2023 году "Евровидение" будет принимать Швеция, а именно город Мальме, один из крупнейших портов на Балтийском море.

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Первый и второй полуфиналы песенного конкурса, в котором примут участие 37 стран, пройдут 7 и 9 мая, а финал состоится 11 мая.

Европейский вещательный союз будет проводить прямые трансляции "Евровидения-2024" на официальном канале в YouTube. Трансляция полуфиналов без комментариев начнется 7 и 9 мая в 22:00, а финал можно будет посмотреть 11 мая в 22:00.

Где еще можно посмотреть "Евровидение-2024":

телеканал Суспільне Культура;

на сайте Суспільне Культура;

на сайте Суспільне Євробачення.

Впоследствии все выступления участников конкурса будут доступны в YouTube.

В этом году Украину после победы на Нацотборе будут представлять аІуопа alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

аІуопа аІуопа и Jerry Heil с песней Teresa & Maria

В 2023 году конкурс прошел на территории Великобритании, несмотря на то, что должен был бы состояться в Украине после победы Kalush Orchestra в 2022. Впрочем, из-за продолжения войны было принято решение отдать право проведения конкурса стране, участник которой занял второе место, от имени Украины.

"Евровидение-2023" Фото: Скриншот

Напомним, что известно о представительнице Израиля на "Евровидении-2024", которая выступала в Крыму.

Также Фокус писал о главных конкурентах украинских участниц на "Евровидении-2024".