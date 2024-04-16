"Євробачення-2024": коли та де дивитися онлайн

У Швецію від України поїдуть аlyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Є кілька онлайн-ресурсів, на яких можна буде спостерігати за подією в реальному часі.

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Уже менше як за місяць відбудеться 68-й пісенний конкурс "Євробачення-2024". Фокус розповідає, де дивитися музичну подію в прямому ефірі.

Після перемоги співачки Лорін з піснею Tattoo у 2023 році "Євробачення" прийматиме Швеція, а саме місто Мальме, один з найбільших портів на Балтійському морі.

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Перший і другий півфінали пісенного конкурсу, у якому візьмуть участь 37 країн, пройдуть 7 і 9 травня, а фінал відбудеться 11 травня.

Європейська мовна спілка проводитиме прямі трансляції "Євробачення-2024" на офіційному каналі в YouTube. Трансляція півфіналів без коментарів розпочнеться 7 і 9 травня о 22:00, а фінал можна буде переглянути 11 травня о 22:00.

Де ще можна подивитися "Євробачення-2024":

телеканал Суспільне Культура;

на сайті Суспільне Культура;

на сайті Суспільне Євробачення.

Згодом усі виступи учасників конкурсу будуть доступні в YouTube.

Цього року Україну після перемоги на Нацвідборі представлятимуть аlyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

аlyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria

У 2023 році конкурс пройшов на території Великої Британії, попри те, що мав би відбутися в Україні після перемоги Kalush Orchestra у 2022. Втім, через продовження війни було ухвалене рішення віддати право проведення конкурсу країні, учасник якої посів друге місце, від імені України.

"Євробачення-2023" Фото: Скриншот

Нагадаємо, що відомо про представницю Ізраїлю на "Євробаченні-2024", яка виступала в Криму.

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