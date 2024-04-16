Следующий шаг — электрошок: Тышкевич рассказала о том, как борется с болезнью

Тышкевич столкнулась с хронической головной болью и рассматривает возможность проведения терапии электрошоками, поскольку предыдущие методы лечения не дали результатов. Она также решила прекратить посещение остеопата, так как этот метод также не принес ожидаемых результатов.

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная по своим ролям в сериалах "Женский доктор" и "Ничто не случается дважды", столкнулась с проблемой постоянной головной боли, которая сопровождает хроническое соматоформное болевое расстройство. Об этом сама Екатерина рассказала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Предыдущие попытки лечения антидепрессантами не принесли желаемого результата, поэтому актрисе придется опробовать новый метод, а в крайнем случае даже обратиться к терапии электрошоком.

По словам Екатерины, она уже пробовала различные виды антидепрессантов, но результаты были неудовлетворительные. Сейчас она на новой схеме лечения, которая включает два типа антидепрессантов и противосудорожный препарат. В то же время, актриса не может просто так избавиться от одного из препаратов из-за сильной тревожности. Если же новая схема лечения не справится с проблемой, Тышкевич придется обратиться к электрошоковой терапии, что для актрисы очень тревожно и волнительно.

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"Если не помогут эти два варианта, что невролог мне предложил, и эта транскраниальная терапия, то следующий шаг – это уже считается резистентной болью, которая в психиатрии лечится электросудорожной терапией, то есть электрошоком. Я читала просто ужасные статьи по этому поводу, что можно выйти вообще овощем, с амнезией и нарушением когнитивных функций", — поделилась своими опасениями Тышкевич.

Также актриса пришла к выводу, что сессии остеопатии, которые она проводила ранее, не помогают ей. Она прекратила посещение этого специалиста после проведения около двадцати сеансов и пришла к выводу, что этот метод не принес ожидаемых результатов.

Екатерина Тышкевич рассказала, как продвигается ее лечение Фото: Скриншот

В начале февраля 2024 года Екатерина Тышкевич, пережившая кому, трогательно напомнила о годовщине брака. Актриса благодарна своему супругу — Валентину Томчаку, который поддерживал ее, как в творческих начинаниях, так и во время болезни.

Напомним, в декабре 2028 года стало известно, что Екатерина Тышкевич попала в реанимацию из-за заражения крови, которое занесли ей в больнице. Актриса проходила курс лечения в одной из одесских больниц, из-за постоянных болей в голове на которые она жаловалась. Через три дня лечения, Екатерина начала жаловаться на сильную боль в руке, где был установлен катетер.