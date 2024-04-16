Наступний крок — електрошок: Тишкевич розповіла про те, як бореться з хворобою

Тишкевич зіткнулася з хронічним головним болем і розглядає можливість проведення терапії електрошоками, оскільки попередні методи лікування не дали результатів. Вона також вирішила припинити відвідування остеопата, оскільки цей метод також не приніс очікуваних результатів.

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Українська актриса Катерина Тишкевич, відома за своїми ролями в серіалах "Жіночий лікар" і "Ніщо не трапляється двічі", зіткнулася з проблемою постійного головного болю, що супроводжує хронічний соматоморфний больовий розлад. Про це сама Катерина розповіла в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Попередні спроби лікування антидепресантами не принесли бажаного результату, тому акторці доведеться випробувати новий метод, а в крайньому разі навіть вдатися до терапії електрошоком.

За словами Катерини, вона вже пробувала різні види антидепресантів, але результати були незадовільні. Зараз вона на новій схемі лікування, яка включає два типи антидепресантів і протисудомний препарат. Водночас актриса не може просто так позбутися одного з препаратів через сильну тривожність. Якщо ж нова схема лікування не впорається з проблемою, Тишкевич доведеться звернутися до електрошокової терапії, що для акторки дуже тривожно і хвилююче.

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"Якщо не допоможуть ці два варіанти, що невролог мені запропонував, і ця транскраніальна терапія, то наступний крок — це вже вважається резистентним болем, який у психіатрії лікується електросудомною терапією, тобто електрошоком. Я читала просто жахливі статті з цього приводу, що можна вийти взагалі овочем, з амнезією і порушенням когнітивних функцій", — поділилася своїми побоюваннями Тишкевич.

Також актриса дійшла висновку, що сесії остеопатії, які вона проводила раніше, не допомагають їй. Вона припинила відвідування цього фахівця після проведення близько двадцяти сеансів і дійшла висновку, що цей метод не приніс очікуваних результатів.

Катерина Тишкевич розповіла, як просувається її лікування Фото: Скриншот

На початку лютого 2024 року Катерина Тишкевич, яка пережила кому, зворушливо нагадала про річницю шлюбу. Актриса вдячна своєму чоловікові — Валентину Томчаку, який підтримував її, як у творчих починаннях, так і під час хвороби.

Нагадаємо, у грудні 2028 року стало відомо, що Катерина Тишкевич потрапила в реанімацію через зараження крові, яке занесли їй у лікарні. Акторка проходила курс лікування в одній з одеських лікарень, через постійні болі в голові на які вона скаржилася. Через три дні лікування, Катерина почала скаржитися на сильний біль у руці, де було встановлено катетер.