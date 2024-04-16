Что ждет еврофанов и где смотреть трансляцию: самое интересное о "Евровидении 2024"

До песенного конкурса осталось меньше месяца. И для гостей мероприятия уже обустроили Eurovision Village.

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"Евровидение 2024" в этом году пройдет в городе Мальме, Швеция, так как в прошлом году уже во второй раз победила певица Лорин (Loreen). Для гостей мероприятия уже обустроили Eurovision Village, а тем, кто будет следить за конкурсом не в Швеции, Фокус расскажет, что ждет гостей, кто будет вести концерт, где смотреть его онлайн и как отдать голос за любимого исполнителя.

Loreen, которая в прошлом году одержала победу (уже во второй раз) в Ливерпуле с песней Tattoo, привезла Евровидение в Швецию. Хоть конкурс и проходил в Великобритании, официально это был конкурс Украины, ведь в 2022 году победили Kalush Orchestra с композицией "Стефанія". Но из-за войны с ВС РФ его пришлось перенести.

Лорин победила в прошлом году Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

От Украины на конкурс в этом году поедут Alyona Alyona вместе с Jerry Heil, которые представят песню Teresa & Maria.

Песня Teresa & Maria

Победа Лорин — это седьмая победа Швеции на Евровидении после побед в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 и 2015 годах. Это делает Швецию самой успешной страной на Евровидении наряду с Ирландией. Лорин также стала первой женщиной и вторым человеком в общем зачете, дважды выигравшим конкурс. Мальме примет конкурс в третий раз, ранее он проводился в 1992 и 2013 годах.

Открытие Евровидения 2024

Первый и второй полуфиналы песенного конкурса, в котором примут участие 37 стран, пройдут 7 и 9 мая, а финал состоится 11 мая. Уже известно, что все мероприятия в рамках Евровидения, будут проходить в парке Фолькетс. Именно там обустроили Eurovision Village. Для еврофанов предусмотрены три сцены, где можно будет наблюдать за выступлениями участников конкурса — Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage. И на одной из сцен выступит украинская группа Go-A, которая в 2021 году произвела фурор с песней "Шум", а также победитель Евровидения 2014 Кончита Вурст и многие другие звезды.

Ведущие Евровидения 2024

Малин Акерман и Петра Меде Фото: Instagram @eurovision

Музыкальный конкурс в этом году будут вести двое: голливудская звезда шведского происхождения Малин Акерман и шведская телеведущая Петра Меде.

Сколько стоят билеты на Евровидение 2024, где смотреть и как голосовать

Стоимость билетов на Евровидение 2024 года стартует от 145 шведских крон (около 13 евро) и достигает кое-где 3795 крон (327 евро). VIP-билеты стоят еще дороже.

Те, кто в Мальме не поедут, смогут смотреть конкурс онлайн. В Украине конкурс традиционно транслирует "Суспільне". Посмотреть можно будет на Youtube "Суспільне", "UA: Культура" и т.д. Также трансляция с переводом будет доступна в приложении "Дія", а также на Youtube-канале Eurovision.

Монтаж сцены для Евровидения 2024

Раньше голосование начиналось только после того, как свои номера представят все заявленные участники, но сейчас линии для голосования будут открыты для всех желающих уже после первого выступления. Но за представителя своей страны все также голосовать нельзя.

Голосование будет доступно в приложении Eurovision Song Contest.

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