Идеально для весны: 7 упражнений, которые помогут быстро похудеть и подтянуть фигуру

Если вы хотите похудеть, то можете сжигать жир и лепить свое тело, даже не заходя в тренажерный зал. Существует множество вариантов домашних упражнений для эффективного сжигания жира.

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Если вы стремитесь похудеть, повысить тонус или просто улучшить свою физическую форму, эти домашние упражнения станут удобным и эффективным решением для достижения этих целей. Об этом пишет She Finds.

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Приседания

Фото: Freepik

Приседания — простое, но очень эффективное упражнение, задействующее несколько групп мышц, включая квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и даже корпус. Добавив приседания в свой распорядок дня, вы не только укрепляете эти важные группы мышц, но и ускоряете метаболизм, что имеет решающее значение для сжигания жира.

"Приседания нацелены на большие группы мышц нижней части тела, такие как квадрицепсы и ягодицы. Когда вы задействуете эти основные мышцы, ваше тело сжигает больше калорий, способствуя потере жира. С возрастом поддержание мышечной массы становится решающим, и приседания помогают в сохранении и наращивании этих важных мышц", — говорит личный тренер Эндрю Уайт.

Отжимания

Отжимания — это фантастическое домашнее упражнение, предназначенное для людей, стремящихся избавиться от жира и улучшить свою физическую форму. Это классическое упражнение с собственным весом в первую очередь нацелено на грудь, плечи и трицепсы, одновременно задействуя корпус и стабилизируя мышцы.

Уайт отмечает, что "отжимания прекрасно подходят для одновременного задействования мышц верхней части тела и корпуса. Они нацелены на грудь, плечи и трицепсы, а также нагружают мышцы живота. Это комплексное упражнение способствует сжиганию калорий и укреплению мышц, что важно для метаболического здоровья, поскольку мы стареем".

Альпинист

Фото: Freepik

"Альпинист" — это базовое упражнение, которое также задействует верхнюю и нижнюю часть тела", — объясняет диетолог и тренер Мэри Сабат. "Начните с положения планки, положив руки на пол и выстроив тело по прямой линии. Подтяните одно колено к груди, удерживая тело на прямой линии, а затем поменяйте ноги. Продолжайте чередовать ноги как можно быстрее, несколько повторений". Во время выполнения упражнения ваши плечи, руки и грудь стабилизируют верхнюю часть тела, а корпус стабилизирует остальную часть тела. До и после упражнения обязательно делайте растяжку, чтобы уменьшить травмы и усталость.

Берпи

Еще одно упражнение, которое Сабат рекомендует для тонуса мышц ног и пресса, — это берпи. Это идеальное упражнение для всего тела проверяет вашу силу и кардионавыки. "Берпи — это упражнение для всего тела, которое сочетает в себе приседание, отжимание и прыжок", — отмечает Сабат. "Чтобы выполнить берпи, начните из положения стоя, присядьте и положите руки на пол, верните ноги в положение планки, сделайте отжимание, прыгните ногами обратно на руки и, наконец, взрывно подпрыгните, с поднятыми руками над головой. Повторите несколько повторений". Берпи не только тренирует ноги и корпус, но также помогает привести в тонус грудь и руки.

Повороты

Фото: Freepik

Это вращательное движение задействует прямые, косые и поперечные мышцы живота, создавая комплексную тренировку корпуса. Скручивающее движение не только воздействует на переднюю часть живота, но также активирует мышцы по бокам, особенно косые мышцы, способствуя формированию рельефной талии.

"Скручиваясь из стороны в сторону, удерживая вес, вы задействуете косые мышцы, помогая моделировать и определять линию талии", — отмечает Уайт.

Птица-Собака

Упражнение "птица-собака" — ценное дополнение к любой программе тренировок, которое включает в себя разгибание одной руки и противоположной ноги, сохраняя при этом положение стола и задействуя основные мышцы для стабилизации позвоночника.

"Для улучшения стабильности, баланса и общей силы корпуса упражнение "птица-собака" трудно превзойти. Оно воздействует на мышцы вдоль позвоночника, включая мышцы, выпрямляющие позвоночник, а также задействует пресс и ягодицы. Кроме того, это отличный способ активировать те глубокие мышцы кора, которые часто упускают из виду", — говорит Уайт. Он также добавляет, что "упражнение "птица-собака" укрепляет корпус, нижнюю часть спины, а также улучшает баланс и устойчивость, одновременно задействуя мышцы спины и живота".

Боковая планка

Фото: Freepik

Это упражнение заставляет основные мышцы сохранять стабильность, а также прорабатывает мышцы по бокам туловища, повышая силу и тонус. Боковая планка не только помогает моделировать и подчеркивать линию талии, но также улучшает общую устойчивость корпуса и баланс.

Уайт говорит, что "боковые планки в первую очередь нацелены на косые мышцы, мышцы по бокам туловища. Они также задействуют квадратную мышцу поясницы и мышцы, выпрямляющие позвоночник, в нижней части спины, способствуя боковой стабильности и силе".

Напомним, персональный тренер рассказал о самых эффективных упражнениях, которые помогут сбросить лишний вес и улучшить самочувствие.

Ранее Фокус писал о том, какие упражнения помогут похудеть и укрепить мышцы ног.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.