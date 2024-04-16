Ідеально для весни: 7 вправ, які допоможуть швидко схуднути та підтягнути фігуру

Якщо ви хочете схуднути, то можете спалювати жир і ліпити своє тіло, навіть не заходячи в тренажерний зал. Існує безліч варіантів домашніх вправ для ефективного спалювання жиру.

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Якщо ви прагнете схуднути, підвищити тонус або просто поліпшити свою фізичну форму, ці домашні вправи стануть зручним і ефективним рішенням для досягнення цих цілей. Про це пише She Finds.

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Присідання

Фото: Freepik

Присідання — проста, але дуже ефективна вправа, що задіює кілька груп м'язів, включно з квадріцепсами, підколінними сухожиллями, сідницями і навіть корпусом. Додавши присідання у свій розпорядок дня, ви не тільки зміцнюєте ці важливі групи м'язів, а й прискорюєте метаболізм, що має вирішальне значення для спалювання жиру.

"Присідання націлені на великі групи м'язів нижньої частини тіла, як-от квадрицепси та сідниці. Коли ви задіюєте ці основні м'язи, ваше тіло спалює більше калорій, сприяючи втраті жиру. З віком підтримка м'язової маси стає вирішальною, і присідання допомагають у збереженні та нарощуванні цих важливих м'язів", — каже особистий тренер Ендрю Вайт.

Віджимання

Віджимання — це фантастична домашня вправа, призначена для людей, які прагнуть позбутися жиру і поліпшити свою фізичну форму. Ця класична вправа з власною вагою насамперед націлена на груди, плечі та трицепси, одночасно задіюючи корпус і стабілізуючи м'язи.

Вайт зазначає, що "віджимання чудово підходять для одночасного задіяння м'язів верхньої частини тіла та корпусу. Вони націлені на груди, плечі та трицепси, а також навантажують м'язи живота. Ця комплексна вправа сприяє спалюванню калорій і зміцненню м'язів, що важливо для метаболічного здоров'я, оскільки ми старіємо".

Альпініст

Фото: Freepik

"Альпініст" — це базова вправа, яка також задіює верхню і нижню частину тіла", — пояснює дієтологиня і тренерка Мері Сабат. "Почніть із положення планки, поклавши руки на підлогу і вишикувавши тіло по прямій лінії. Підтягніть одне коліно до грудей, утримуючи тіло на прямій лінії, а потім поміняйте ноги. Продовжуйте чергувати ноги якомога швидше, кілька повторень". Під час виконання вправи ваші плечі, руки та груди стабілізують верхню частину тіла, а корпус стабілізує решту тіла. До і після вправи обов'язково робіть розтяжку, щоб зменшити травми і втому.

Берпі

Ще одна вправа, яку Сабат рекомендує для тонусу м'язів ніг і преса, — це берпі. Ця ідеальна вправа для всього тіла перевіряє вашу силу та кардіонавички. "Берпі — це вправа для всього тіла, яка поєднує в собі присідання, віджимання та стрибок", — зазначає Сабат. "Щоб виконати берпі, почніть із положення стоячи, присядьте і покладіть руки на підлогу, поверніть ноги в положення планки, зробіть віджимання, стрибніть ногами назад на руки і, нарешті, вибухово підстрибніть, з піднятими руками над головою. Повторіть кілька повторень". Берпі не тільки тренує ноги і корпус, але також допомагає привести в тонус груди і руки.

Повороти

Фото: Freepik

Цей обертальний рух задіює прямі, косі та поперечні м'язи живота, створюючи комплексне тренування корпусу. Скручувальний рух не тільки впливає на передню частину живота, але також активує м'язи з боків, особливо косі м'язи, сприяючи формуванню рельєфної талії.

"Скручуючись з боку в бік, утримуючи вагу, ви задіюєте косі м'язи, допомагаючи моделювати і визначати лінію талії", — зазначає Вайт.

Птах-Собака

Вправа "птах-собака" — цінне доповнення до будь-якої програми тренувань, що містить у собі розгинання однієї руки та протилежної ноги, зберігаючи водночас положення столу та задіюючи основні м'язи для стабілізації хребта.

"Для поліпшення стабільності, балансу і загальної сили корпусу вправу "птах-собака" важко перевершити. Вона впливає на м'язи вздовж хребта, включно з м'язами, що випрямляють хребет, а також задіює прес і сідниці. Крім того, це чудовий спосіб активувати ті глибокі м'язи кора, які часто не беруть до уваги", — каже Вайт. Він також додає, що "вправа "птах-собака" зміцнює корпус, нижню частину спини, а також покращує баланс та стійкість, одночасно задіюючи м'язи спини і живота".

Бічна планка

Фото: Freepik

Ця вправа змушує основні м'язи зберігати стабільність, а також опрацьовує м'язи з боків тулуба, підвищуючи силу і тонус. Бічна планка не тільки допомагає моделювати та підкреслювати лінію талії, а й покращує загальну стійкість корпусу та баланс.

Вайт каже, що "бічні планки насамперед націлені на косі м'язи, м'язи з боків тулуба. Вони також задіюють квадратний м'яз попереку і м'язи, що випрямляють хребет, у нижній частині спини, сприяючи бічній стабільності та силі".

Нагадаємо, персональний тренер розповів про найефективніші вправи, які допоможуть скинути зайву вагу і поліпшити самопочуття.

Раніше Фокус писав про те, які вправи допоможуть схуднути і зміцнити м'язи ніг.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.