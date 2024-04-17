Сыновья Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили совместный сингл

Новое сотрудничество Леннона и Маккартни – это последнее, чего кто-либо ожидал. Но сыновья знаменитых "битлов" внезапно записали песню.

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Сыновья двоих из "Великолепной четверки" The Beatles — Джеймс Маккартни и Шон Оно Леннон записали совместный сингл. Об этом пишет The Guardian.

Новый сингл, названный "Primrose Hill" в честь парка на севере Лондона, откуда открывается панорамный вид на город, был анонсирован Маккартни, сыном Пола и его покойной жены Линды, в Instagram четыре дня назад.

Он опубликовал совместное фото с Шоном и написал: "Примроуз Хилл уже здесь! Сегодня я очень рад поделиться своей последней песней, написанной в соавторстве с моим хорошим другом @sean_ono_lennon . С выпуском этой песни кажется, что мы действительно сдвинулись с мертвой точки, и я так рад продолжать делиться музыкой с вами".

Сингл "Primrose Hill"

В отдельном посте Маккартни раскрыл вдохновение для создания песни. Он сказал: "Когда я был ребенком, в Шотландии, в прекрасный летний день, у меня было видение. Отпустив это, я мысленным взором увидел свою настоящую любовь и спасителя. "Примроуз Хилл" — напоминает о времени, проведенном с любимым человеком в популярном красивом месте".

Сестра Маккартни Мэри, профессиональный фотограф, также сыграла роль в продвижении песни, сняв короткие видеоролики, на которых ее брат сидит за фортепиано.

Джеймс Маккартни

Оба исполнителя родились в 1970-х годах, уже после распада "Битлз".

"Битлз" в зените славы Фото: Getty Images

Пригород Примроуз-Хилл на севере Лондона находится в двух шагах от городского Риджентс-парка и знаменитого рынка в Камден-Тауне. Он популярен среди звезд и сейчас тут живут Джуд Лоу, Лиам Галлахер и Кейт Мосс.

Напомним, недавно старший сын Джона Леннона, Джулиан, признался, какую песню "Битлз" считает самой мрачной. Оказалось, что это классический хит "Hey Jude".