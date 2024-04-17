Сини Пола Маккартні та Джона Леннона випустили спільний сингл

Нова співпраця Леннона і Маккартні — це останнє, чого будь-хто очікував. Але сини знаменитих "бітлів" раптово записали пісню.

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Сини двох із "Чудової четвірки" The Beatles — Джеймс Маккартні та Шон Оно Леннон записали спільний сингл. Про це пише The Guardian.

Новий сингл, названий "Primrose Hill" на честь парку на півночі Лондона, звідки відкривається панорамний краєвид на місто, був анонсований Маккартні, сином Пола і його покійної дружини Лінди, в Instagram чотири дні тому.

Він опублікував спільне фото з Шоном і написав: "Прімроуз Хілл уже тут! Сьогодні я дуже радий поділитися своєю останньою піснею, написаною у співавторстві з моїм хорошим другом @sean_ono_lennon . З випуском цієї пісні здається, що ми дійсно зрушили з мертвої точки, і я так радий продовжувати ділитися музикою з вами".

Сингл "Primrose Hill"

В окремому пості Маккартні розкрив натхнення для створення пісні. Він сказав: "Коли я був дитиною, у Шотландії, у прекрасний літній день, у мене було видіння. Відпустивши це, я уявним поглядом побачив своє справжнє кохання і рятівника. "Прімроуз Хілл" — нагадує про час, проведений із коханою людиною в популярному красивому місці".

Сестра Маккартні Мері, професійна фотографиня, також зіграла роль у просуванні пісні, знявши короткі відеоролики, на яких її брат сидить за фортепіано.

Джеймс Маккартні

Обидва виконавці народилися в 1970-х роках, уже після розпаду "Бітлз".

"Бітлз" у зеніті слави Фото: Getty Images

Передмістя Прімроуз-Гілл на півночі Лондона розташоване за два кроки від міського Ріджентс-парку і знаменитого ринку в Камден-Тауні. Воно популярне серед зірок і зараз тут живуть Джуд Лоу, Ліам Галлахер і Кейт Мосс.

Нагадаємо, нещодавно старший син Джона Леннона, Джуліан, зізнався, яку пісню "Бітлз" вважає найпохмурішою. Виявилося, що це класичний хіт "Hey Jude".