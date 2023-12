Статуетку "Греммі" Джона Леннона збираються продати за рекордні 500 тисяч доларів

Парадокс у тому, що цією нагородою Леннон так і не володів, хоч на ній і значиться його ім'я.

"Греммі" гурту "Бітлз", призначена Джону Леннону 1972 року, як очікується, буде продана на аукціоні за колосальні 500 тисяч доларів. Зараз її виставлено на продаж через аукціонний дім Gotta Have Rock And Roll. Раніше було продано лист Джона Леннона, який він написав своєму бухгалтеру. Про це пише Daily Mail.

Колекціонерам доведеться покопатися в кишенях, якщо вони хочуть роздобути цінний шматочок історії рок-н-ролу, який наразі виставлено на аукціон.

"Греммі" Джона Леннона

За даними сайту аукціону, кожен із чотирьох учасників The Beatles, зокрема Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр, отримали статуетки на знак визнання їхнього "значного вкладу в галузь звукозапису" за два роки після розпаду групи.

Але виявляється, що Леннон не хотів отримувати частину своєї нагороди і сказав тодішньому президенту "Греммі": "Я більше не Бітлз, ти можеш залишити її собі".

Легендарний співак вручив нагороду безпосередньо голові Apple Records, який також був президентом Naras The Grammy.

Нагорода у вигляді золотого грамофона на дерев'яній основі з прикріпленою до неї табличкою з написом "Національна академія звукозаписних артистів і наук, Національна премія піклувальників 1972 року, "Бітлз", Джону Леннону".

Наразі ставка становить 200 000 доларів, але, оскільки до кінця торгів залишилося понад чотири дні, за оцінками, остаточна ціна зросте до 500 000 доларів.

Щойно покупець визначиться, він отримає лист від керівника, що підтверджує деталі, а також сертифікат автентичності Gotta Have Rock And Roll.

Вважається, що "Греммі", вручену "Бітлз", знайти практично неможливо, і отримати її надзвичайно складно.

Гітара Пола Маккартні, виставлена на аукціон

Інші лоти Бітлз, які наразі виставлені на аукціон Gotta Have Rock And Roll, охоплюють рукописні тексти пісень, підписаний 1964 року контракт на турне США, сет-лист 1963 року з автографом, а також сонцезахисні окуляри Леннона, авторучку і сірникову коробку.

Є також гітарний ремінь, який рокер Imagine використовував на сцені під час виступу 1969 року, а також класична бас-гітара Hofner 1960 року, якою володів Пол Маккартні, на якій грав і на якій є його автограф.

Гітарний ремінь Джона Леннона

Леннону було всього 40 років, коли його застрелив Марк Девід Чепмен 8 грудня 1980 року, коли він і його дружина Йоко Оно пізно ввечері поверталися до свого будинку в Нью-Йорку.

Через більш ніж 50 років після розпаду гурт, як і раніше, утримує рекорд за кількістю альбомів номер один у британському чарті альбомів (15), за кількістю хітів номер один у чарті Billboard Hot 100 США (20) і за кількістю синглів, проданих у США. Велика Британія (21,9 мільйона).

Група отримала безліч нагород, зокрема сім премій "Греммі", чотири премії Brit Awards, премію "Оскар" за найкращий саундтрек до документального фільму 1970 року "Let It Be" і 15 премій Ivor Novello Awards.

Їх було введено в Зал слави рок-н-ролу 1988 року, а в період із 1994 до 2015 року кожного учасника також було введено індивідуально як сольних виконавців.

