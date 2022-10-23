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Стиль життя

Останній лист Джона Леннона продали за 63 тисячі доларів

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Фото: The Guardian | Джон Леннон

Послання своєму бухгалтеру співак написав прямо в день смерті.

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Останній лист легендарного британського музиканта Джона Леннона пішов з молотка на аукціоні за понад 63 тисячі доларів. Про це повідомляє TMZ.

Листа засновник та учасник гурту The Beatles написав усього за кілька годин до своєї смерті. 8 грудня 1980 року Леннон вирішив написати кілька слів своєму бухгалтеру Баррі Ніколсу. У цей же день співака убили на вулиці Нью-Йорка.

У посланні убитий музикант перерахував імена трьох довірених осіб для голосування від його імені на щорічних зборах корпорації Beatles, які мали відбутися за дев'ять днів у Лондоні.

Унікального листа продали за $63 750 (приблизно два з половиною мільйони гривень). І ця сума значно перевищує очікування, оскільки спочатку лот планували продати за 30-50 тисяч доларів.

Останній лист Джона Леннона Fullscreen
Останній лист Джона Леннона

Кругленьку суму за лот виклав відданий прихильник Джона Леннона та його творчості, проте він вирішив залишитися анонімом. Придбати останнього листа британського музиканта на онлайн-аукціоні Gotta Have Rock and Roll було багато охочих.

8 грудня 1980 Джона Леннона застрелили на вулиці в Нью-Йорку. Співак помер практично відразу від великої втрати крові. А вбивця легендарного музиканта Марк Девід Чепмен наразі відбуває вічне ув'язнення в колонії штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, убивці Джона Леннона 12 разів відмовляли в проханні достроково його звільнити.

Також Фокус писав про касету з невиданою піснею Джона Леннона, яку продали на аукціоні за 58 тисяч доларів.