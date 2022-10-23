Останній лист Джона Леннона продали за 63 тисячі доларів
Послання своєму бухгалтеру співак написав прямо в день смерті.
Останній лист легендарного британського музиканта Джона Леннона пішов з молотка на аукціоні за понад 63 тисячі доларів. Про це повідомляє TMZ.
Листа засновник та учасник гурту The Beatles написав усього за кілька годин до своєї смерті. 8 грудня 1980 року Леннон вирішив написати кілька слів своєму бухгалтеру Баррі Ніколсу. У цей же день співака убили на вулиці Нью-Йорка.
У посланні убитий музикант перерахував імена трьох довірених осіб для голосування від його імені на щорічних зборах корпорації Beatles, які мали відбутися за дев'ять днів у Лондоні.
Унікального листа продали за $63 750 (приблизно два з половиною мільйони гривень). І ця сума значно перевищує очікування, оскільки спочатку лот планували продати за 30-50 тисяч доларів.
Кругленьку суму за лот виклав відданий прихильник Джона Леннона та його творчості, проте він вирішив залишитися анонімом. Придбати останнього листа британського музиканта на онлайн-аукціоні Gotta Have Rock and Roll було багато охочих.
8 грудня 1980 Джона Леннона застрелили на вулиці в Нью-Йорку. Співак помер практично відразу від великої втрати крові. А вбивця легендарного музиканта Марк Девід Чепмен наразі відбуває вічне ув'язнення в колонії штату Нью-Йорк.
Нагадаємо, убивці Джона Леннона 12 разів відмовляли в проханні достроково його звільнити.
Також Фокус писав про касету з невиданою піснею Джона Леннона, яку продали на аукціоні за 58 тисяч доларів.