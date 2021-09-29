Касета з невиданою піснею Джона Леннона пішла з молотка за $58 тисяч (фото)

На касеті, крім невиданої раніше пісні учасника The Beatles, також є його інтерв'ю на антивоєнну тематику.

Рідкісний касетний запис з інтерв'ю і піснями засновника "Бітлз" був проданий за $58 300 на аукціоні в Данії. Про це повідомляє BBC. Запис, який триває 33 хвилини, зробили датські підлітки понад 50 років тому. Покупець побажав не називати свого імені, він через інтернет придбав касету разом з фотографіями і шкільним журналом, у якому в 1970 році юні інтерв'юери Леннона опублікували замітку про зустріч з виконавцем.

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"Ми були групою 16-річних хіпі", — згадує Карстен Гоєн (Karsten Hoejen), який записав інтерв'ю. Їх в основному цікавили кампанії за мир, які проводили Леннон і Оно.

[ + – ] Касета Леннона

Жителі району Тай (Thy) у північній Данії були здивовані тим, що Леннон і Оно вирішили зустріти новий 1970 рік саме в них. Пара вирішила провідати дочку Йоко Оно, яка жила зі своїм батьком, колишнім чоловіком Оно Ентоні Коксом. Велика частина часу їхнього перебування в Данії залишалася непоміченою, але про них все ж дізналися місцеві газети і запропонували провести пресконференцію.

Через снігопад четверо школярів, які відпросилися в директора школи на пресконференцію, запізнилися.

"Коли ми приїхали, усі вже розходилися, — згадує Гоєн. Але все ж їм вдалося поговорити з Ленноном і зробити запис на магнітофоні, позиченому в місцевому магазині.

Зустріч проходила в затишній атмосфері. "Вони сиділи, ноги у вовняних шкарпетках на столі, — згадує автор запису. — Джон запитав, хто ми, з якої радіостанції, а я відповів, що роблю репортаж для шкільного журналу".

За датською традицією Йоко разом з Ленноном танцювали навколо ялинки. Потім він зіграв свій хіт "Give Peace a Chance", а також короткий джинґл під назвою "Radio Peace", записаний для якоїсь радіостанції.

Станція так і не відкрилася, і пісня виявилася не виданою. "Наскільки мені відомо, — каже Гоєн. — Це єдиний запис".

Раніше Фокус уже писав про те, що на аукціоні в Данії виставлена рідкісна касета з інтерв'ю Леннона.