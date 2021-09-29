Кассета с неизданной песней Джона Леннона ушла с молотка за $58 тысяч (фото)

На кассете, помимо неизданной ранее песни участника The Beatles, также есть его интервью на антивоенную тематику.

Редкая кассетная запись с интервью и песнями основателя "Битлз" была продана за $58 300 на аукционе в Дании. Об этом сообщает BBC. Запись, которая длится 33 минуты, сделали датские подростки больше 50 лет назад. Покупатель пожелал не называть своего имени, он через интернет купил кассету вместе с фотографиями и школьным журналом, в котором в 1970 году юные интервьюеры Леннона опубликовали заметку о встрече с исполнителем.

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"Мы были группой 16-летних хиппи", — вспоминает Карстен Хойен (Karsten Hoejen), записавший интервью. Их в основном интересовали кампании за мир, которые проводили Леннон и Оно.

[ + – ] Касета Леннона

Жители района Тай (Thy) в северной Дании были удивлены тем, что Леннон и Оно решили встретить новый 1970 год именно у них. Пара решила навестить дочь Йоко Оно, которая жила со своим отцом, бывшим мужем Оно Энтони Коксом. Большую часть времени их пребывание в Дании оставалось незамеченным, но о них все же узнали местные газеты и предложили провести пресс-конференцию.

Из-за снегопада четверо школьников, отпросившихся у директора школы на пресс-конференцию, опоздали.

"Когда мы приехали, все уже расходились, — вспоминает Хойен. Но все же им удалось побеседовать с Ленноном и сделать запись на магнитофоне, одолженном в местном магазине.

Встреча проходила в уютной атмосфере. "Они сидели, ноги в шерстяных носках на столе, — вспоминает автор записи. — Джон спросил, кто мы, с какой-то радиостанции, а я ответил, что делаю репортаж для школьного журнала".

По датской традиции Йоко вместе с Ленноном танцевали вокруг елки. Затем он сыграл свой хит "Give Peace a Chance", а также короткий джингл под названием "Radio Peace", записанный для некой радиостанции.

Станция так и не открылась, и песня оказалась неизданной. "Насколько мне известно, — говорит Хойен. — Это единственная запись".

Ранее Фокус уже писал о том, что на аукционе в Дании выставлена редкая кассета с интервью Леннона.