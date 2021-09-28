Неизданная песня Джона Леннона будет продана на аукционе в Копенгагене (фото)
33-минутная аудиозапись с неизданной песней "Radio Peace" 50 лет оставалась без внимания.
Сегодня на аукционе в Дании будет продана ранее неизвестная кассетная запись Джона Леннона и Йоко Оно, которая была сделана в 1970 году. На ней лидер и основатель "Битлз" исполняет несколько антивоенных песен, в т.ч. неизданную, и дает интервью четырем датским школьникам. Об этом сообщает Euronews.
Школьники, которым сейчас за 60, решили выставить на продажу запись, сделанную на старой белой кассете, спустя полвека после того, как ее записали. К кассете прилагается коллекция случайных фотографий с Ленноном.
В 1969 году фронтмен "Битлз" вместе с женой приехали в заснеженную Данию, чтобы навестить пятилетнюю дочь Оно по имени Киоко. О том, что Леннон в Дании, прошел слух, и уже в январе 1970-го ему пришлось участвовать в импровизированной пресс-конференции. Четверо подростков убедили директора школы разрешить им пропустить занятия, чтобы встретиться с кумиром и написать об этом в школьной газете.
Уникальная запись была сделана на одолженном в местном магазине оборудовании. Встреча проходила в непринужденной атмосфере. Подростки обсуждали с Ленноном и Оно всевозможные темы, например прическу, а те — это можно расслышать на кассете — подпевали в такт датским рождественским песням. В какой-то момент Леннон взял в руки гитару и спел антивоенную песню "Give Peace a Chance", а затем "Radio Peace", которая так и не попала ни на один альбом музыканта.
Примерно годом ранее Леннон и Оно устроили знаменитую постельную протестную акцию против Вьетнамской войны.
На записи можно слышать, как интервьюер Леннона спрашивает: "Как такие люди, как мы, могли бы помочь добиться мира во всем мире?" Леннон отвечает: "Подражайте нам, в своем родном городе делайте то, что делаем мы".
Касета, подписанная с ошибкой "John Lenon", хранилась в депозитном боксе с 2002 года, пока ее владельцы не догадались о ее потенциальной стоимости.
Сейчас аукционный дом Bruun Rasmussen в Копенгагене продает кассету, 20 фотографий и копию школьного журнала, в котором описана встреча с битлом. Вся эта коллекция, как ожидается, может быть продана за 27-40 тыс. евро. Спустя несколько месяцев после того интервью "Битлз" распались, а спустя десять лет в 1980-м Леннона убили в Нью-Йорке в возрасте 40 лет.
Спрос на памятные вещи, связанные с "Битлз", остается высоким и по сей день. Так, в прошлом году пара очков Леннона была продана аукционом "Сотбис" за 51,5 тыс. евро.
Ранее "Фокус" сообщал о том, что убийца Леннона Марк Чепмен извинился перед Йоко Оно и заявил, что заслуживает смертной казни.