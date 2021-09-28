Неизданная песня Джона Леннона будет продана на аукционе в Копенгагене (фото)

33-минутная аудиозапись с неизданной песней "Radio Peace" 50 лет оставалась без внимания.

Сегодня на аукционе в Дании будет продана ранее неизвестная кассетная запись Джона Леннона и Йоко Оно, которая была сделана в 1970 году. На ней лидер и основатель "Битлз" исполняет несколько антивоенных песен, в т.ч. неизданную, и дает интервью четырем датским школьникам. Об этом сообщает Euronews.

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Школьники, которым сейчас за 60, решили выставить на продажу запись, сделанную на старой белой кассете, спустя полвека после того, как ее записали. К кассете прилагается коллекция случайных фотографий с Ленноном.

В 1969 году фронтмен "Битлз" вместе с женой приехали в заснеженную Данию, чтобы навестить пятилетнюю дочь Оно по имени Киоко. О том, что Леннон в Дании, прошел слух, и уже в январе 1970-го ему пришлось участвовать в импровизированной пресс-конференции. Четверо подростков убедили директора школы разрешить им пропустить занятия, чтобы встретиться с кумиром и написать об этом в школьной газете.

Уникальная запись была сделана на одолженном в местном магазине оборудовании. Встреча проходила в непринужденной атмосфере. Подростки обсуждали с Ленноном и Оно всевозможные темы, например прическу, а те — это можно расслышать на кассете — подпевали в такт датским рождественским песням. В какой-то момент Леннон взял в руки гитару и спел антивоенную песню "Give Peace a Chance", а затем "Radio Peace", которая так и не попала ни на один альбом музыканта.

Примерно годом ранее Леннон и Оно устроили знаменитую постельную протестную акцию против Вьетнамской войны.

На записи можно слышать, как интервьюер Леннона спрашивает: "Как такие люди, как мы, могли бы помочь добиться мира во всем мире?" Леннон отвечает: "Подражайте нам, в своем родном городе делайте то, что делаем мы".

Касета, подписанная с ошибкой "John Lenon", хранилась в депозитном боксе с 2002 года, пока ее владельцы не догадались о ее потенциальной стоимости.

Сейчас аукционный дом Bruun Rasmussen в Копенгагене продает кассету, 20 фотографий и копию школьного журнала, в котором описана встреча с битлом. Вся эта коллекция, как ожидается, может быть продана за 27-40 тыс. евро. Спустя несколько месяцев после того интервью "Битлз" распались, а спустя десять лет в 1980-м Леннона убили в Нью-Йорке в возрасте 40 лет.

Спрос на памятные вещи, связанные с "Битлз", остается высоким и по сей день. Так, в прошлом году пара очков Леннона была продана аукционом "Сотбис" за 51,5 тыс. евро.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что убийца Леннона Марк Чепмен извинился перед Йоко Оно и заявил, что заслуживает смертной казни.