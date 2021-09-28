Невидана пісня Джона Леннона буде продана на аукціоні в Копенгагені (фото)

33-хвилинний аудіозапис з невиданою піснею "Radio Peace" 50 років залишався без уваги.

Сьогодні на аукціоні в Данії буде проданий раніше невідомий касетний запис Джона Леннона та Йоко Оно, який був зроблений у 1970 році. На ньому лідер і засновник "Бітлз" виконує кілька антивоєнних пісень, зокрема невиданий, і дає інтерв'ю чотирьом датським школярам. Про це повідомляє Euronews.

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Школярі, яким наразі за 60, вирішили виставити на продаж запис, зроблений на старій білій касеті, через півстоліття після того, як його записали. До касети додається колекція випадкових фотографій з Ленноном.

У 1969 році фронтмен "Бітлз" разом з дружиною приїхали в засніжену Данію, щоб відвідати п'ятирічну дочку Оно на ім'я Кіоко. Про те, що Леннон у Данії, пройшов слух, і вже в січні 1970-го йому довелося брати участь в імпровізованій пресконференції. Четверо підлітків переконали директора школи дозволити їм пропустити заняття, щоб зустрітися з кумиром і написати про це в шкільній газеті.

Унікальний запис був зроблений на позиченому в місцевому магазині обладнанні. Зустріч проходила в невимушеній атмосфері. Підлітки обговорювали з Ленноном і Оно всілякі теми, наприклад зачіску, а ті — це можна розчути на касеті — підспівували в такт датським різдвяним пісням. У якийсь момент Леннон взяв у руки гітару і заспівав антивоєнну пісню "Give Peace a Chance", а потім "Radio Peace", яка так і не потрапила ні в один альбом музиканта.

Приблизно рік потому Леннон і Оно влаштували знамениту постільну протестну акцію проти В'єтнамської війни.

На запису можна чути, як інтерв'юер Леннона запитує: "Як такі люди, як ми, могли б допомогти домогтися миру в усьому світі?" Леннон відповідає: "Будьте такими, як ми, у своєму рідному місті робіть те, що робимо ми".

Касета, підписана з помилкою "John Lenon", зберігалася в депозитному боксі з 2002 року, поки її власники не здогадалися про її потенційну вартість.

Наразі аукціонний будинок Bruun Rasmussen у Копенгагені продає касету, 20 фотографій і копію шкільного журналу, у якому описана зустріч з бітлом. Уся ця колекція, як очікується, може бути продана за 27-40 тис. євро. Через кілька місяців після того інтерв'ю "Бітлз" розпалися, а через десять років, у 1980-му, Леннона вбили в Нью-Йорку у віці 40 років.

Попит на пам'ятні речі, пов'язані з "Бітлз", залишається високим і до цього дня. Так, у минулому році пара окулярів Леннона була продана аукціоном "Сотбіс" за 51,5 тис. євро.

Раніше "Фокус" повідомляв про те, що вбивця Леннона Марк Чепмен перепросив перед Йоко Оно і заявив, що заслуговує смертної кари.