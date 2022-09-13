Вбивці Джона Леннона удванадцяте відмовили в умовно-достроковому звільненні

Марк Девід Чепмен застрелив Леннона 42 роки тому на Манхеттені.

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67-річному Марку Девіду Чепмену, який відбуває термін за вбивство соліста The Beatles, 12-ий раз відмовили в умовно-достроковому звільненні. За даними Департаменту виправних установ та громадського нагляду, Чепмен постав перед комісією щодо умовно-дострокового звільнення наприкінці серпня. Про це пише NYpost.

Стенограми слухання поки немає, але вбивця Джона Леннона раніше неодноразово висловлював каяття і говорив, що з кожним роком йому стає все більш соромно за те, що він зробив.

"Я вбив його, тому що він був дуже знаменитий, і це було єдиною причиною, адже я дуже прагнув самопрославлення", — говорив Чепмен.

Нагадаємо, Марк Девід Чепмен убив Джона Леннона 8 грудня 1980 року.

Напередодні Леннон підписав копію альбому Double Fantasy для Чемпена. Джона Леннона було вбито, коли він йшов додому разом з Йоко Оно.

[ + – ] Марк Чепмен відбуває покарання за вбивство Джонна Леннона Фото: Скриншот

Чемпен вистрілив у нього кілька разів: дві кулі поцілили в спину співака, ще дві в плече. Його доставили поліцейською машиною до Лікарні імені Рузвельта, але там йому допомогти не змогли.

Прощання та похорону у традиційному розумінні не було. Йоко Оно опублікувала заяву, в якій повідомила, що "Джон любив і молився за все людство. Будь ласка, зробіть те саме для нього".

Останки Леннона були кремовані, його прах Оно розвіяла у Центральному парку Нью-Йорка.

25-річного Чепмена затримали, коли він гортав роман "Над прірвою у житі". Він уникнув суду, коли визнав себе винним у вбивстві другого ступеня, хоча адвокат радив йому наполягати на неосудності.

Він відбуває термін від 20 років до довічного ув'язнення у виправній установі Грін-Хейвен на північ від Нью-Йорка. Наступного разу він має постати перед комісією щодо умовно-дострокового звільнення у лютому 2024 року.

У 2018 році він казав, що кається у скоєному. "Я зайшов надто далеко. Я пам'ятаю, як подумав: "Гей, тепер у тебе є підписаний альбом. Просто йди додому". Але я не збирався просто так йти додому", — говорив Чепмен.

Вперше він отримав право на умовно-дострокове визволення у 2000 році. У в'язниці його тримають в ізоляції проти його волі, щоби захистити від інших співкамерників.

Він працює адміністративним клерком, і його випускають із камери лише на три години на день.

Нагадаємо, два роки тому Чепмен вибачився перед Йоко Оно. Вдова Джона Леннона особисто попросила комісію не випускати вбивцю її чоловіка на волю.