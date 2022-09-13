Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении

Марк Дэвид Чепмен застрелил Леннона 42 года назад на Манхэттене

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67-летнему Марку Дэвиду Чепмену, который отбывает срок за убийство солиста The Beatles, в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. По данным Департамента исправительных учреждений и общественного надзора, Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Об этом пишет NYpost.

Стенограммы слушания пока нет, но убийца Джона Леннона ранее неоднократно выражал раскаяние и говорил, что с каждым годом ему становится все более стыдно за то, что он сделал.

"Я убил его, потому что он был очень знаменит, и это было единственной причиной, ведь я очень стремился к самопрославлению", — говорил Чепмен.

Напомним, Марк Дэвид Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года.

Накануне Леннон подписал копию альбома Double Fantasy для Чемпена. Джон Леннон был убит, когда шел домой вместе с Йоко Оно.

[ + – ] Марк Чепмен отбывает наказание за убийство Джонна Леннона Фото: Скриншот

Чемпен выстрелил в него несколько раз: две пули попали в спину певца, еще две в плечо. Его доставили на полицейской машине в Больницу имени Рузвельта, но там ему помочь не смогли.

Прощания и похорон в традиционном понимании не было. Йоко Оно опубликовала заявление в котором сообщила, что "Джон любил и молился за все человечество. Пожалуйста, сделайте то же самое для него".

Останки Леннона были кремированы, его прах Оно развеяла в Центральном парке Нью-Йорка.

25-летнего Чепмена задержали, когда он листал роман "Над пропастью во ржи". Он избежал суда, когда признал себя виновным в убийстве второй степени, хотя адвокат советовал ему настаивать на невменяемости.

Он отбывает срок от 20 лет до пожизненного заключения в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка. В следующий раз он должен предстать перед комиссией по условно-досрочному освобождению в феврале 2024 года.

В 2018 году он говорил, что раскаивается в содеянном. "Я зашел слишком далеко. Я помню, как подумал: "Эй, теперь у тебя есть подписанный альбом. Просто иди домой". Но я не собирался просто так идти домой", — говорил Чемпен.

Впервые он получил право на условно-досрочное освобождение в 2000 году. В тюрьме его держат в изоляции против его воли, чтобы защитить от других сокамерников.

Он работает административным клерком, и его выпускают из камеры только на три часа в день.

Напомним, два года назад Чепмен извинился перед Йоко Оно. Вдова Джона Леннона лично попросила комиссию не выпускать убийцу ее мужа на свободу.