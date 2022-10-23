Последнее письмо Джона Леннона продали за 63 тысячи долларов

Послание своему бухгалтеру певец написал прямо в день смерти.

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Последнее письмо легендарного британского музыканта Джона Леннона ушло с молотка на аукционе за более 63 тысяч долларов. Об этом сообщает TMZ.

Письмо основатель и участник группы The Beatles написал всего за несколько часов до своей смерти. 8 декабря 1980 года Леннон решил отправить несколько слов своему бухгалтеру Барри Николсу. В этот же день певца убили на улице Нью-Йорка.

В послании убитый музыкант перечислил имена трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, которое должно было состояться через несколько дней в Лондоне.

Уникальное письмо продали за $63 750 (примерно два с половиной миллиона гривен). И эта сумма значительно превышает ожидания, поскольку первоначально лот планировали продать за 30-50 тысяч долларов.

[ + – ] Последнее письмо Джона Леннона

Значительную сумму за лот выложил преданный поклонник Джона Леннона и его творчества, однако он решил остаться анонимом. Приобрести последнее письмо британского музыканта на онлайн-аукционе Gotta Have Rock and Roll было много желающих.

8 декабря 1980 года Джона Леннона застрелили на улице в Нью-Йорке. Певец умер практически сразу от большой потери крови. А убийца легендарного музыканта Марк Дэвид Чепмен отбывает вечное заключение в колонии штата Нью-Йорк.

Напомним, убийце Джона Леннона 12 раз отказывали в просьбе досрочно его освободить.

Также Фокус писал о кассете с неизданной песней Джона Леннона, которую продали на аукционе за 58 тысяч долларов.