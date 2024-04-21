Духи для Синди Кроуфорд и Джонни Деппа: как парфюмер создает ароматы, помогающие войти в образ

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Актерам зачастую тяжело войти в образ и соответствовать своему персонажу. Однако есть женщина, которая помогает им с этим очень интересным способом.

Когда Хелена Бонэм Картер пришла на съемочную площадку фильма "Мрачные тени" 2012 года, от нее несло бурбоном, виски и сигаретами Gauloises. Ее героиня была заядлой курильщицей и алкоголичкой. Но она не начала курить, а просто распылила на себя сделанный на заказ аромат, созданный специально для нее дизайнером парфюмерии Аззи Глассер. Аззи помогает актерам войти в образ, создавая ароматы под их персонажей. Об этом пишет CNN.

Хелена Бонэм Картер и Аззи Глассер познакомились в лондонской школе, где учились их дети. И сотрудничают уже много лет. Так, для исторической драмы "Энид" 2009 года Аззи создала аромат, благоухающий "несвежей пудрой для лица", от которого Хелена, игравшая писательницу Энид Блайтон, была в восторге.

Аззи Глассер за работой

Глассер также создала темную смесь наперстянки, болиголова и белладонны для Беллатрикс Лестрейндж в фильмах о Гарри Поттере, аромат с ароматом шоколада и перца чили для персонажа Красной Королевы в "Алисе в стране чудес" и то, что Глассер называет смесью "старого мыла с "жалкой" ноткой" для роли мисс Хэвишем в фильме 2012 года "Большие надежды".

Хелена Бонэм Картер в роли Беллатрикс Лестрейндж Фото: Paramount Pictures

Создатель парфюмерии Аззи Глассер создавала ароматы для актеров, знаменитостей и членов королевской семьи. Также она обладает уникальным обонянием и является одним из лучших "носов" в парфюмерной индустрии.

Глассер родилась в Великобритании и провела первые годы своего становления в Индии, а затем вернулась в Лондон. Она проработала 20 лет в британском парфюмерном доме CPL Aromas, прежде чем в 2000 году создала культовый аромат Agent Provocateur, а в 2016 году основала собственный бренд The ​​Perfumer's Story by Azzi. Теперь аромат от Глассер, сделанный на заказ, может стоить до 19 000 долларов США, хотя она также предлагает более дешевую коллекцию ароматов, позволяющую людям открыть для себя собственную ДНК ароматов.

В число ее знаменитых клиентов входят актеры Алисия Викандер, Нуми Рапас, Дэмиан Льюис, Орландо Блум и Стивен Фрай, а также Кайли Миноуг и Адам Ламберт.

Стивен Фрай с созданными для него духами

Также среди ее клиентов Джонни Депп, с которым они познакомились на съемках фильма "Мрачные тени". Аззи создала аромат, который соответствовал его персонажу – вампиру Барнабасу, и они продолжили работать вместе.

"Аззи обладает определенным волшебством, поскольку она способна уловить идеальную сущность персонажа в аромате", — сказал он о работах Глассер.

Парфюмер считает, что аромат помогает по-настоящему понять суть характера.

"Мы встречаемся, обсуждаем роль, стиль, режиссера, других актеров, декорации и атмосферу. В каких условиях будет сниматься фильм, а потом я буду создавать аромат, пока он не станет идеальным", — на один аромат у Аззи уходит от недели до трех месяцев.

Чтобы сыграть короля Генриха VIII в новом фильме, Джуд Лоу попросил у Аззи духи, которые позволят ему пахнуть, как король. Хотя он и знает, что это будет отталкивающий запах.

Джуд Лоу выбирает себе аромат

В результате получилась смесь ароматов, напоминающих о недугах, которыми страдал король под конец жизни.

Аззи работала с Брэдом Питтом, а недавно к ней обратился Остин Батлер, заказав аромат для своей новой роли.

Остин Батлер и Кайя Гербер с Аззи Глассер

Но независимо от того, смешивает ли она индивидуальный аромат для эксклюзивного заведения, такого как лондонский Chiltern Firehouse, или для богатого человека — как она сделала для Синди Кроуфорд (подарок на 50-летие от ее мужа Рэнди Гербера) и Дэвида Линли, сына принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс — Глассер подходит к каждому аромату как к совершенно новой задаче.

"Как известно актерам, аромат может преобразить вас и отправить в путешествие. Он открывает проходы и двери в мозгу, воздействуя на обонятельную систему, вызывая эмоции. Это может заставить вас почувствовать себя более уверенным, сильным, желанным и напористым, а также повлиять на то, как другие реагируют на вас. По сути, запах рассказывает историю", — говорит Аззи, собираясь приготовить новый аромат для новой впечатляющей роли.

Напомним, ранее Фокус писал о самых дорогих ингредиентах для духов. Практически, они продаются на вес золота.