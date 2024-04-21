Парфуми для Сінді Кроуфорд і Джонні Деппа: як парфумер створює аромати, що допомагають увійти в образ

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Акторам часто важко увійти в образ і відповідати своєму персонажу. Однак є жінка, яка допомагає їм із цим дуже цікавим способом.

Коли Гелена Бонем Картер прийшла на знімальний майданчик фільму "Похмурі тіні" 2012 року, від неї тхнуло бурбоном, віскі та сигаретами Gauloises. Її героїня була затятим курцем і алкоголічкою. Але вона не почала курити, а просто розпорошила на себе зроблений на замовлення аромат, створений спеціально для неї дизайнеркою парфумерії Аззі Глассер. Аззі допомагає акторам увійти в образ, створюючи аромати під їхніх персонажів. Про це пише CNN.

Гелена Бонем Картер і Аззі Глассер познайомилися в лондонській школі, де навчалися їхні діти, і співпрацюють уже багато років. Для історичної драми "Енід" 2009 року Аззі створила аромат, що пахне "несвіжою пудрою для обличчя", від якого Гелена, яка грала письменницю Енід Блайтон, була в захваті.

Аззі Глассер за роботою

Глассер також створила темну суміш наперстянки, болиголова та беладони для Беллатриси Лестранж у фільмах про Гаррі Поттера, аромат із ароматом шоколаду й перцю чилі для персонажа Червоної Королеви в "Алісі в Країні Чудес" і те, що Глассер називає сумішшю "старого мила з "жалюгідною" ноткою" для ролі міс Гевішем у фільмі 2012 року "Великі надії".

Гелена Бонем Картер у ролі Беллатриси Лестранж Фото: Paramount Pictures

Творчиня парфумерії Аззі Глассер створювала аромати для акторів, знаменитостей і членів королівської сім'ї. Також вона володіє унікальним нюхом і є одним із найкращих "носів" у парфумерній індустрії.

Глассер народилася у Великій Британії та провела перші роки свого становлення в Індії, а потім повернулася до Лондона. Вона пропрацювала 20 років у британському парфумерному домі CPL Aromas, перш ніж 2000 року створила культовий аромат Agent Provocateur, а 2016 року заснувала власний бренд The Perfumer's Story by Azzi. Тепер аромат від Глассер, зроблений на замовлення, може коштувати до 19 000 доларів США, хоча вона також пропонує дешевшу колекцію ароматів, що дає змогу людям відкрити для себе власну ДНК ароматів.

До числа її знаменитих клієнтів входять актори Алісія Вікандер, Нумі Рапас, Деміан Льюїс, Орландо Блум і Стівен Фрай, а також Кайлі Міноуг і Адам Ламберт.

Стівен Фрай зі створеними для нього парфумами

Також серед її клієнтів Джонні Депп, із яким вони познайомилися на зйомках фільму "Похмурі тіні". Аззі створила аромат, який відповідав його персонажу — вампіру Барнабасу, і вони продовжили працювати разом.

"Аззі володіє певним чаклунством, оскільки вона здатна вловити ідеальну сутність персонажа в ароматі", — сказав він про роботи Глассер.

Парфумерка вважає, що аромат допомагає по-справжньому зрозуміти суть характеру.

"Ми зустрічаємося, обговорюємо роль, стиль, режисера, інших акторів, декорації та атмосферу. В яких умовах зніматиметься фільм, а потім я створюватиму аромат, поки він не стане ідеальним", — на один аромат у Аззі йде від тижня до трьох місяців.

Щоб зіграти короля Генріха VIII в новому фільмі, Джуд Лоу попросив у Аззі парфуми, які дозволять йому пахнути, як король. Хоча він і знає, що це буде відразливий запах.

Джуд Лоу вибирає собі аромат

У результаті вийшла суміш ароматів, що нагадують про недуги, від яких страждав король під кінець життя.

Аззі працювала з Бредом Піттом, а нещодавно до неї звернувся Остін Батлер, замовивши аромат для своєї нової ролі.

Остін Батлер і Кайя Гербер із Аззі Глассер

Але незалежно від того, змішує вона індивідуальний аромат для ексклюзивного закладу, як-от лондонський Chiltern Firehouse, або для багатої людини — як вона зробила для Сінді Кроуфорд (подарунок на 50-річчя від її чоловіка Ренді Гербера) й Девіда Лінлі, сина принцеси Маргарет і Ентоні Армстронга-Джонса, — Глассер підходить до кожного аромату як до абсолютно нового завдання.

"Як відомо акторам, аромат може перетворити вас і відправити в подорож. Він відкриває проходи й двері в мозку, впливаючи на нюхову систему, викликаючи емоції. Це може змусити вас почуватися більш впевненими, сильними, бажаними та наполегливими, а також вплинути на те, як інші реагують на вас. По суті, запах розповідає історію", — каже Аззі, збираючись приготувати новий аромат для нової разючої ролі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найдорожчі інгредієнти для парфумів. Практично вони продаються на вагу золота.