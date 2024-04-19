Сильный стресс: Орландо Блум дал редкий комментарий об отношениях с Кэти Перри

Звездная пара воспитывает трехлетнюю дочь Дейзи Дав Блум. Они держат личную жизнь подальше от внимания публики.

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Британский актер Орландо Блум дал редкий комментарий о личной жизни. Подробностями быта с певицей Кэти Перри и их дочерью Дэйзи Дав актер поделился в The Late Show со Стивеном Колбертом.

"Очевидно, что она (Кэти Перри — ред.) полностью поддерживает. Мы полностью поддерживаем друг друга во всех наших начинаниях. Но я не думаю, что она вполне осознавала, что я буду делать, пока я не пришел домой с работы, и я явно находился в сильном стрессе", — признался отец двоих детей.

Орландо Блум

"Физический, эмоциональный и психический стресс из-за некоторых вещей, через которые я проходил. И она спросила: "Ты в порядке?", потому что обычно я очень крутой", — добавил актер "Пиратов Карибского моря".

Кэти и Орландо вместе с 2016 года и воспитывают трехлетнюю дочь Дэйзи Дав. Британский актер также является отцом сына Флинна от экс-супруги Миранды Керр.

Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Getty Images

Певица и актер впервые встретились на вечеринке Netflix Golden Globes/Weinstein Company, что вызвало слухи об их романе.

Вскоре после этого пару несколько раз видели, когда они проводили время вместе, а фотографии пары на Гавайях в феврале 2016 года, на которых влюбленные целовались, подтвердили их отношения.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум впервые вывели трехлетнюю дочь в свет.

Также Фокус писал о съемке Орландо Блума для глянца.