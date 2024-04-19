Сильний стрес: Орландо Блум дав рідкісний коментар про стосунки з Кеті Перрі

Зіркова пара виховує трирічну доньку Дейзі Дав Блум. Вони тримають особисте життя подалі від уваги публіки.

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Британський актор Орландо Блум дав рідкісний коментар про особисте життя. Подробицями побуту зі співачкою Кеті Перрі та їхньою донькою Дейзі Дав актор поділився в The Late Show зі Стівеном Колбертом.

"Очевидно, що вона (Кеті Перрі — ред.) повністю підтримує. Ми повністю підтримуємо одне одного в усіх наших починаннях. Але я не думаю, що вона цілком усвідомлювала, що я буду робити, поки я не прийшов додому з роботи, і я явно перебував у сильному стресі", — зізнався батько двох дітей.

Орландо Блум

"Фізичний, емоційний і психічний стрес через деякі речі, через які я проходив. І вона запитала: "Ти в порядку?", тому що зазвичай я дуже крутий", — додав актор "Піратів Карибського моря".

Кеті та Орландо разом з 2016 року і виховують трирічну доньку Дейзі Дав. Британський актор також є батьком сина Флінна від ексдружини Міранди Керр.

Орландо Блум та Кеті Перрі Фото: Getty Images

Співачка та актор уперше зустрілися на вечірці Netflix Golden Globes/Weinstein Company, що викликало чутки про їхній роман.

Невдовзі після цього пару кілька разів бачили, коли вони проводили час разом, а фотографії пари на Гаваях у лютому 2016 року, на яких закохані цілувалися, підтвердили їхні стосунки.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум уперше вивели трирічну доньку у світ.

Також Фокус писав про зйомку Орландо Блума для глянцю.