"Пишу и реву": певец Виталий Козловский вернулся на службу в ВСУ (фото)

Виталий Козловский, как правило, держит в тайне свою личную жизнь. Он женат, а недавно стал отцом.

Related video

Украинский певец Виталий Козловский 18 апреля написал эмоциональный пост, в котором сообщил, что возвращается на службу в ВСУ после рождения своего сына Оскара. Он опубликовал на странице в Instagram свою фотографию в военной форме, а также трогательный семейный снимок.

Певец отметил, что в последнее время стал сентиментальным. Он считает минуты, чтобы снова вернуться домой и обнять свою жену и маленького двухмесячного сына.

"Дома — такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особому воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сынишка. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово — Агууу! Пишу и реву… Что со мной? Слишком стал сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных", — написал певец.

Что известно о семье Виталия Козловского

29 декабря 2023 года певец Виталий Козловский и пиарщица Юлия Бакуменко официально стала мужем и женой, а в конце февраля они впервые стали родителями. У них 25 февраля 2024 года родился мальчик, которого назвали Оскар. Исполнитель участвовал в партнерских родах. Известно, что супруге Виталия сейчас 36 лет, она родом из Запорожья и уже 12 лет работает в команде певца. Пара уже давно состоит в отношениях, но этот факт они тщательно скрывали от общественности.

Ранее, 11 апреля, 39-летний Виталий Козловский впервые опубликовал снимки с беременной женой.