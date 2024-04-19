"Пишу і реву": співак Віталій Козловський повернувся на службу в ЗСУ (фото)

Віталій Козловський, як правило, тримає в таємниці своє особисте життя. Він одружений, а нещодавно став батьком.

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Український співак Віталій Козловський 18 квітня написав емоційний пост, у якому повідомив, що повертається на службу в ЗСУ після народження свого сина Оскара. Він опублікував на сторінці в Instagram свою світлину у військовій формі, а також зворушливий сімейний знімок.

Співак зазначив, що останнім часом став сентиментальним. Він рахує хвилини, щоб знову повернутися додому й обійняти свою дружину та маленького двомісячного сина.

"Вдома — таке солодке і тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, тому що там моє щастя, моя сім'я, мій синочок. Оскар учора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово — Агуууу! Пишу і реву... Що зі мною? Занадто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", — написав співак.

Що відомо про сім'ю Віталія Козловського

29 грудня 2023 року співак Віталій Козловський і піарниця Юлія Бакуменко офіційно стали чоловіком і дружиною, а наприкінці лютого вони вперше стали батьками. У них 25 лютого 2024 року народився хлопчик, якого назвали Оскар. Виконавець брав участь у партнерських пологах. Відомо, що дружині Віталія зараз 36 років, вона родом із Запоріжжя і вже 12 років працює в команді співака. Пара вже давно перебуває у стосунках, але цей факт вони ретельно приховували від громадськості.

Раніше, 11 квітня, 39-річний Віталій Козловський уперше опублікував знімки з вагітною дружиною.