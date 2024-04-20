Железо, кровь, секс и любовь. Рецензия на новый фильм с Кристен Стюарт

Для всех, кто скучал по Эду Харрису и голливудским "рецептам" от Квентина Тарантино и Роберта Родригеса.

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Накануне, 18 апреля 2024 в украинском прокате стартовал нео-нуарный криминальный триллер с Кристен Стюарт и Эдом Харрисом в главных ролях. Режиссером картины выступила малоизвестная Роуз Гласс, в портфеле которой — успех ужастика "Святая Мод". Фокус побывал на допремьерном показе и делится впечатлениями.

О чем фильм "Любовь, ложь и кровопролитие" 2023

Нью-Мексико образца 1989 года. Город "кишит" преступностью и криминальными схемами. Здесь грязно и запущено. Мужья бьют своих жен, а выходные проводят в стрелковом клубе. Многочисленные убийства покрываются продажными копами, сотрудника ФБР трудно отличить от главы преступного картеля, да и вообще, ничто не мешает им быть одним и тем же лицом.

Трейлер фильма "Любовь, ложь и кровопролитие" 2023 с Кристен Стюарт

Юная бодибилдер Джеки (Кэти О'Брайен), мечтающая об участии в конкурсе бодибилдеров в Вегасе занимается сексом в машине ради получения работы официантки в стрелковом клубе, менеджер спортивного клуба Луиза (Кристен Стюарт) с отвращением смотрит на посетителей заведения, ее мысли где-то далеко. Ее давно ничто не радует: в героине читается надломленность и потерянность. Она много курит и почти не следит за собой. Ее объединяют отношения с липкой девицей с плохими зубами Дейзи (Анна Барышникова), которые ее больше раздражают, чем вдохновляют. Зять Луизы то и дело избивает свою жену до полусмерти, отец (Эд Харрис) — владеет стрелковым клубом и ворочает "большими делами". Так выглядит рутина главных героев повествования.

В один из дней Джеки и Луиза знакомятся и между ними вспыхивает страстная любовь, которая приведет к самым кровавым последствиям для всех участников истории. Зрителя ожидают крутые виражи событий, иногда с очень неожиданными сюжетными поворотами и натуралистичными сценами.

Что примечательного в фильме "Любовь, ложь и кровопролитие" 2023

Во-первых, Кристен Стюарт. Кажется, она наконец-то играет саму себя — девушку-хулигана в штанах на три размера больше, прической трехдневной нечесанности и отсутствием интереса к представителям мужского пола. Не то, чтобы мы когда-то всерьез верили в искренность ее отношений с Робертом Паттисоном, призванных создать эффектное промо к трилогии "Сумерки", но предполагаемое истинное лицо Кристен Стюарт зритель увидит только сейчас и это интересно!

Во-вторых, Эд Харрис, сыгравший роль криминального главаря-подонка, увлеченного насекомыми и, по совместительству, — отца Луизы. Длинные волосы растущие от краев огромной лысины, холодное морщинистое лицо, глаза главаря секты — словом, тот еще образ: не каждый день увидишь. Сценаристы и гримеры хорошо постарались, создав образ изощренного, утонченного и манипулятивного дирижера всего этого кровавого хаоса. Актера давно было не видно на больших экранах, а эта встреча точно принесет радость поклонникам Харриса.

В-третьих, интересная отсылка к проекту Квентина Тарантино и Роберта Родригеса — "Грайндхаус", который включал два фильма — "Доказательство смерти" и "Планета страха" 2007 года. Проект тогда провалился в прокате, но занял достойное место в архиве утонченных киноманов и поклонников творчества этой неугомонной парочки голливудских бунтарей. Так вот, в "Любовь, ложь и кровопролитие" отчетливо читается отсылка к этим фильмам: пустыня, вневременье, много крови, железо, пули, периодическое выпадение героев и зрителя из реальности происходящего, утрированные сцены насилия. Словом, если не знать имя режиссера, можно счесть эту картину третьей частью проекта "Грайндхаус".

Вообще картина Роуз Гласс передает атмосферу некой сексуально-кровавой одержимости, отсутствия красных линий внутри повествования, если только это не кровавые линии на полу, ощущение виражей в петле времени, бесконечного напряжения от ожидания чего-то очень и очень плохого. Может быть еще одного тела с челюстью, отделенной от лица, завернутого в ковер?

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