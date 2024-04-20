Залізо, кров, секс і кохання. Рецензія на новий фільм із Крістен Стюарт

Для всіх, хто сумував за Едом Гаррісом і голлівудськими "рецептами" від Квентіна Тарантіно і Роберта Родрігеса.

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Напередодні, 18 квітня 2024 року, в українському прокаті стартував нео-нуарний кримінальний трилер із Крістен Стюарт і Едом Гаррісом у головних ролях. Режисером картини виступила маловідома Роуз Гласс, у портфелі якої — успіх фільму жахів "Свята Мод". Фокус побував на допрем'єрному показі і ділиться враженнями.

Про що фільм "Любов, брехня і кровопролиття" 2023

Нью-Мексико зразка 1989 року. Місто "кишить" злочинністю і кримінальними схемами. Тут брудно і занедбано. Чоловіки б'ють своїх дружин, а вихідні проводять у стрілецькому клубі. Численні вбивства покриваються продажними копами, співробітника ФБР важко відрізнити від глави злочинного картелю, та й узагалі, ніщо не заважає їм бути однією і тією ж особою.

Трейлер фільму "Любов, брехня і кровопролиття" 2023 року з Крістен Стюарт

Юна бодібілдерка Джекі (Кеті О'Браєн), яка мріє про участь у конкурсі бодібілдерів у Вегасі, займається сексом у машині заради отримання роботи офіціантки у стрілецькому клубі, менеджерка спортивного клубу Луїза (Крістен Стюарт) з огидою дивиться на відвідувачів закладу, її думки десь далеко. Її давно ніщо не тішить: у героїні читається надломленість і розгубленість. Вона багато курить і майже не стежить за собою. Її об'єднують стосунки з липкою дівицею з поганими зубами Дейзі (Анна Баришнікова), які її більше дратують, ніж надихають. Зять Луїзи раз у раз б'є свою дружину до напівсмерті, батько (Ед Гарріс) — володіє стрілецьким клубом і орудує "великими справами". Так виглядає рутина головних героїв оповіді.

Одного дня Джекі та Луїза знайомляться і між ними спалахує пристрасне кохання, яке призведе до найкривавіших наслідків для всіх учасників історії. На глядача чекають круті віражі подій, іноді з дуже несподіваними сюжетними поворотами і натуралістичними сценами.

Що примітного у фільмі "Любов, брехня і кровопролиття" 2023 року

По-перше, Крістен Стюарт. Здається, вона нарешті грає саму себе — дівчину-хуліганку в штанях на три розміри більших, зачіскою триденного нечесання і відсутністю інтересу до представників чоловічої статі. Не те, щоб ми колись всерйоз вірили в щирість її стосунків з Робертом Паттісоном, покликаних створити ефектне промо до трилогії "Сутінки", але ймовірне істинне обличчя Крістен Стюарт глядач побачить тільки зараз і це цікаво!

По-друге, Ед Гарріс, який зіграв роль кримінального ватажка-покидька, захопленого комахами і, за сумісництвом, — батька Луїзи. Довге волосся, що росте від країв величезної лисини, холодне зморшкувате обличчя, очі ватажка секти — словом, той ще образ: не щодня побачиш. Сценаристи і гримери добре постаралися, створивши образ витонченого і маніпулятивного диригента всього цього кривавого хаосу. Актора давно не було видно на великих екранах, а ця зустріч точно принесе радість шанувальникам Гарріса.

По-третє, цікаве відсилання до проєкту Квентіна Тарантіно і Роберта Родрігеса — "Грайндхаус", який включав два фільми — "Доказ смерті" і "Планета страху" 2007 року. Проєкт тоді провалився в прокаті, але посів гідне місце в архіві витончених кіноманів і шанувальників творчості цієї невгамовної парочки голлівудських бунтарів. Так ось, у "Любов, брехня і кровопролиття" виразно читається відсилання до цих фільмів: пустеля, позачасовість, багато крові, залізо, кулі, періодичне випадання героїв і глядача з реальності того, що відбувається, перебільшені сцени насильства. Словом, якщо не знати ім'я режисера, можна вважати цю картину третьою частиною проєкту "Грайндхаус".

Взагалі картина Роуз Гласс передає атмосферу якоїсь сексуально-кривавої одержимості, відсутності червоних ліній усередині розповіді, якщо тільки це не криваві лінії на підлозі, відчуття віражів у петлі часу, нескінченної напруги від очікування чогось дуже і дуже поганого. Може, ще одного тіла з щелепою, відокремленою від обличчя, загорнутого в килим?

Раніше Фокус писав рецензію на серіал "Ріплі" з Ендрю Скоттом у головній ролі.