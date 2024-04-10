"Мені так пощастило": наречена Крістен Стюарт Ділан Меєр привітала актрису з 34-річчям (фото)

Крістен Стюарт і Ділан Мейєр почали зустрічатися 2019 року, заручилися ще наприкінці 2021 року. Однак весілля досі не зіграли.

Related video

Наречена знаменитої американської акторки Крістен Стюарт Ділан Мейєр у вівторок, 9 квітня, романтично привітала з днем народження свою кохану, повідомляє Daily Mail.

Актрисі "Сутінків" виповнилося 34 роки. З цього приводу 36-річна Меєр в Instagram опублікувала ретро-знімок зірки, що сидить на ліжку з білим котом, і написала теплі слова про неї.

"З днем народження моєї найулюбленішої людини на планеті Земля... Я не знаю, як мені так пощастило, але я дуже-дуже люблю тебе і бажаю тобі метеоритного дощу і хороших речей у прийдешньому році", — сказала Мейєр.

Раніше, згадуючи зустріч із Ділан, Крістен заявила: "Того дня, коли я зустріла її (Мейєр — ред.), здавалося, що всі ставки зроблені". За її словами,

хімія між ними виникла "природним чином", бо дуже схожі духовно.

"Ми обидва з Лос-Анджелеса і дуже любимо Лос-Анджелес. У дитинстві ми обидва відчували себе тролями. Ми такі схожі, але різні. Вона письменниця. Вона чудова. Я можу бути настільки одержима тим, що роблю. Тепер я знайшла відповідну людину. У стосунках із дівчатами ніколи не знаєш, хто буде виконувати якусь дивну чортову гендерну роль. Ми не робимо цього і не думаємо про це в таких термінах", — поділилася Крістен Стюарт.

Зірка екрану почала зустрічатися зі своєю нареченою 2019 року, а в листопаді 2021 року стало відомо про їхні заручини.

Крістен Стюарт і Ділан Мейєр Фото: Instagram spillzdylz

До Мейєр у Стюарт були романи з 37-річною продюсеркою Алісією Каргайл, 41-річною артисткою Сент-Вінсент і 33-річною моделлю Стеллою Максвелл.

Раніше, 15 лютого, наречена Крістен Стюарт привітала акторку з Днем закоханих 2024. Публікація в Instagram почалася із зображення пари, яка цілується на пляжі.