Боится папарацци: Меган Маркл снимает свое кулинарное шоу у соседей-миллионеров

Меган Маркл использует кухню своих соседей в качестве декораций для своего нового кулинарного шоу Netflix. Потому что ее собственный дом осаждают фотографы.

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Меган Маркл снимает новое кулинарное шоу Netflix, чтобы поделиться "радостями кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы". Фанаты ожидали, что она будет снимать шоу на собственной кухне в своем роскошном имении за 14 миллионов долларов в Монтесито, шикарном пригороде Санта-Барбары в Калифорнии. Но Меган воспользуется кухней своих соседей-миллионеров. Об этом пишет Daily Mail.

На эксклюзивных фотографиях видно, как съемочные группы и палатки стоят вдоль подъездной дороги к объекту стоимостью 5 миллионов долларов в момент начала съемок. И это не дом Меган и принца Гарри. Это особняк ее соседей – филантропов-миллионеров Тома и Шерри Чиполлы.

Съемки шоу Меган начались всего через несколько дней после того, как она тщательно пронумеровала пятидесят баночек домашнего клубничного джема и разослала их своим влиятельным друзьям.

Том и Шерри Чиполла предоставили Меган свой дом для проведения ее кулинарного шоу. Пара является неотъемлемой частью общественной жизни Монтесито и щедрыми спонсорами нескольких благотворительных организаций.

Меган Маркл снимает свое шоу у соседей

75-летний Том и 69-летняя Шерри, родители двоих взрослых детей, владеют портфелем недвижимости стоимостью более 20 миллионов долларов, включающим два десятка зданий в округе Лос-Анджелес и Санта-Барбаре. Супруги также руководят практикой физиотерапии, объем продаж которой в прошлом году превысил 1,3 миллиона долларов.

С журналистами пара беседовать отказалась. Но они часто проводили сбор средств у себя дома, так СМИ известно, что шоу Меган будет отснято на красивой кухне с французскими дверями, выходящими во внутренний дворик, с видом на лужайку и в горы, с мраморными столешницами и огромной плитой от дорогой марки Thermador.

Меган объявила о своем новом бизнесе — American Riviera Orchard, выпустив клип, в котором она готовит и позирует в вечернем платье. Готовясь к съемкам, она отправилась в цветочный магазин в 10 минутах езды от Монтесито в прибрежном калифорнийском городке Карпинтерия.

Клубничное варенье от Меган Маркл Фото: Скриншот

Очевидно, в стремлении превзойти бренды Марты Стюарт и Гвинет Пэлтроу, Меган будет продавать все: от садовых мастерков до кухонных полотенец, ароматических свечей, косметики, средств по уходу за кожей и шампуней для домашних животных.

Видео Меган Маркл

В последние дни Гарри и Меган предприняли еще один перезапуск, на этот раз тесно связанный с их предстоящими проектами Netflix.

Гарри собирается принести поло в массы, в то время как его жена, похоже, собирается изображать идеальную домохозяйку в роскошном доме.

Все шоу являются частью заявки пары на выполнение сделки с Netflix на 100 миллионов долларов, которую они подписали еще в 2020 году.