Разочарует поклонников: кулинарное шоу Меган Маркл не будет сниматься в ее доме в Монтесито

Известно, что съемки начнутся 16 апреля. Netflix для шоу с герцогиней Сассекской специально арендовал другой дом.

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Новое кулинарное шоу герцогини Сассекской Меган Маркл для Netflix будет снято вдали от роскошного дома в Монтесито. Для этого организаторы арендовали еще одну недвижимость, сообщает Daily Mail.

По мнению журналистов, это разочарует поклонников, которые надеялись поближе взглянуть на ее дом, в котором она живет с принцем Гарри и их детьми.

Впервые бывшая актриса собирается снять сольный сериал, который описывается как шоу, которое "прославляет радости кулинарии и садоводства, развлечений и дружбы". О сериале было объявлено в прошлом месяце, вскоре после того, как герцогиня Сассекская анонсировала запуск бренда American Riviera Orchard.

Однако вместо того, чтобы снимать новый сериал на территории их огромной собственности, утверждается, что для съемок будет использоваться другая собственность в их дорогом районе. Инсайдер издания сообщил: "Netflix арендовал дом в Монтесито для съемок".

Эта новость, скорее всего, "разочарует ее поклонников, которые надеялись взглянуть изнутри" на семейный дом Сассекских, включающий девять спален и 19 ванных комнат. Говорят, что в этом шикарном доме также есть тренажерный зал, бар и гараж, достаточно большой, чтобы вместить пять автомобилей.

Меган Маркл в своем доме Фото: Скриншот

Съемки начнутся 16 апреля. Это последний проект Сассексов с крупным потоковым брендом. В рамках своего многомиллионного контракта, срок действия которого истекает в следующем году, они также подготовили документальный фильм о профессиональном поло, виде спорта, который любит Гарри. По данным Netflix, Гарри и Меган выступят исполнительными продюсерами сериала. В нем описывается проект как нечто, что "предоставит зрителям беспрецедентный доступ к миру профессионального поло".

Напомним, 30 марта сообщалось, что раскрыт ежедневный рацион Меган Маркл и ее любимые блюда. Супруга принца Гарри в свой рацион включает разнообразные продукты. Также она любит готовить вкусные ужины для всей семьи по воскресеньям.