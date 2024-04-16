Розчарує шанувальників: кулінарне шоу Меган Маркл не зніматиметься в її будинку в Монтесіто

Відомо, що зйомки почнуться 16 квітня. Netflix для шоу з герцогинею Сассекською спеціально орендував інший будинок.

Related video

Нове кулінарне шоу герцогині Сассекської Меган Маркл для Netflix буде знято далеко від розкішного будинку в Монтесіто. Для цього організатори орендували ще одну нерухомість, повідомляє Daily Mail.

На думку журналістів, це розчарує шанувальників, які сподівалися ближче поглянути на її дім, у якому вона живе з принцом Гаррі та їхніми дітьми.

Уперше колишня акторка збирається зняти сольний серіал, який описується як шоу, що "прославляє радощі кулінарії та садівництва, розваг і дружби". Про серіал було оголошено минулого місяця, незабаром після того, як герцогиня Сассекська анонсувала запуск бренду American Riviera Orchard.

Однак замість того, щоб знімати новий серіал на території їхньої величезної власності, стверджується, що для зйомок використовуватимуть іншу власність у їхньому дорогому районі. Інсайдер видання повідомив: "Netflix орендував будинок у Монтесіто для зйомок".

Ця новина, найімовірніше, "розчарує її шанувальників, які сподівалися поглянути зсередини" на сімейний будинок Сассекських, що включає дев'ять спалень і 19 ванних кімнат. Подейкують, що в цьому шикарному будинку також є тренажерний зал, бар і гараж, досить великий, щоб вмістити п'ять автомобілів.

Меган Маркл у своєму будинку Фото: Скриншот

Зйомки розпочнуться 16 квітня. Це останній проект Сассексів із великим потоковим брендом. У межах свого багатомільйонного контракту, термін дії якого закінчується наступного року, вони також підготували документальний фільм про професійне поло, вид спорту, який любить Гаррі. За даними Netflix, Гаррі та Меган виступлять виконавчими продюсерами серіалу. У ньому описується проєкт як щось, що "надасть глядачам безпрецедентний доступ до світу професійного поло".

Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що розкрито щоденний раціон Меган Маркл та її улюблені страви. Дружина принца Гаррі у свій раціон включає різноманітні продукти. Також вона любить готувати смачні вечері для всієї родини щонеділі.