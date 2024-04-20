20 апреля 2024 года: святого Феодора — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стирать белье и сажать растения. Если уже появились комары – ждите потепления.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Феодора. Он был родом из богатой семьи, всегда стремился к Богу. В юности он покинул родной дом и ушел в пустыню. Там Феодор много молился, мало ел, пил только воду, носил власяницу и практиковал воздержание, за что получил от Господа дар чудотворения.

Что нельзя делать 20 апреля:

стирать белье, потому что могут присниться кошмары;

ловить рыбу;

сажать растения.

Народные приметы и поверья:

ясная ночь к заморозкам;

появились комары – ждите потепление;

гром гремит – будет урожайный год.

День ангела празднуют:

Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

Родились в этот день:

1808 год — Наполеон III (Бонапарт), французский император (1852—1870).

1889 год — Адольф Гитлер (покончил с собой в 1945), фюрер нацистской Германии (1933—1945).

Также в этот день:

1770 год — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);

1865 год — впервые объявили о появлении безопасных спичек;

1902 год — супруги Кюри впервые получили чистый радий;

1918 год — УНР освободили от большевиков город Славянск Донецкой области;

1940 год — в США был представлен первый электронный микроскоп.