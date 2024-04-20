20 апреля 2024 года: святого Феодора — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стирать белье и сажать растения. Если уже появились комары – ждите потепления.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Феодора. Он был родом из богатой семьи, всегда стремился к Богу. В юности он покинул родной дом и ушел в пустыню. Там Феодор много молился, мало ел, пил только воду, носил власяницу и практиковал воздержание, за что получил от Господа дар чудотворения.
Что нельзя делать 20 апреля:
- стирать белье, потому что могут присниться кошмары;
- ловить рыбу;
- сажать растения.
Народные приметы и поверья:
- ясная ночь к заморозкам;
- появились комары – ждите потепление;
- гром гремит – будет урожайный год.
День ангела празднуют:
Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.
Родились в этот день:
1808 год — Наполеон III (Бонапарт), французский император (1852—1870).
1889 год — Адольф Гитлер (покончил с собой в 1945), фюрер нацистской Германии (1933—1945).
Также в этот день:
1770 год — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);
1865 год — впервые объявили о появлении безопасных спичек;
1902 год — супруги Кюри впервые получили чистый радий;
1918 год — УНР освободили от большевиков город Славянск Донецкой области;
1940 год — в США был представлен первый электронный микроскоп.