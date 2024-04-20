20 квітня 2024 року: святого Феодора — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прати білизну і садити рослини. Якщо вже з'явилися комарі — чекайте потепління.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Феодора. Він походив із багатої сім'ї, завжди прагнув до Бога. В юності він покинув рідний дім і пішов у пустелю. Там Феодор багато молився, мало їв, пив тільки воду, носив волосяницю і практикував стриманість, за що отримав від Господа дар чудотворення.

Що не можна робити 20 квітня:

прати білизну, бо можуть наснитися кошмари;

ловити рибу;

садити рослини.

Народні прикмети та повір'я:

ясна ніч до заморозків;

з'явилися комарі — чекайте потепління;

грім гримить — буде врожайний рік.

День ангела святкують:

Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.

Народилися в цей день:

1808 рік — Наполеон III (Бонапарт), французький імператор (1852-1870).

1889 рік — Адольф Гітлер (наклав на себе руки в 1945), фюрер нацистської Німеччини (1933-1945).

Також цього дня:

1770 рік — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);

1865 рік — вперше оголосили про появу безпечних сірників;

1902 рік — подружжя Кюрі вперше отримало чистий радій;

1918 рік — УНР звільнили від більшовиків місто Слов'янськ Донецької області;

1940 рік — у США було представлено перший електронний мікроскоп.