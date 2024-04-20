20 квітня 2024 року: святого Феодора — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прати білизну і садити рослини. Якщо вже з'явилися комарі — чекайте потепління.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Феодора. Він походив із багатої сім'ї, завжди прагнув до Бога. В юності він покинув рідний дім і пішов у пустелю. Там Феодор багато молився, мало їв, пив тільки воду, носив волосяницю і практикував стриманість, за що отримав від Господа дар чудотворення.
Що не можна робити 20 квітня:
- прати білизну, бо можуть наснитися кошмари;
- ловити рибу;
- садити рослини.
Народні прикмети та повір'я:
- ясна ніч до заморозків;
- з'явилися комарі — чекайте потепління;
- грім гримить — буде врожайний рік.
День ангела святкують:
Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.
Народилися в цей день:
1808 рік — Наполеон III (Бонапарт), французький імператор (1852-1870).
1889 рік — Адольф Гітлер (наклав на себе руки в 1945), фюрер нацистської Німеччини (1933-1945).
Також цього дня:
1770 рік — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);
1865 рік — вперше оголосили про появу безпечних сірників;
1902 рік — подружжя Кюрі вперше отримало чистий радій;
1918 рік — УНР звільнили від більшовиків місто Слов'янськ Донецької області;
1940 рік — у США було представлено перший електронний мікроскоп.