"Голос робота": Ким Кардашьян обвинили в использовании искусственного интеллекта (видео)

Многие поклонники звезды реалити-шоу сочли, что озвучка видеоролика была сделана с помощью ИИ. Фанатам Ким Кардашьян это не понравилось и они написали гневные комментарии по этому поводу.

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Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян снялась в рекламе своего бренда одежды и корректирующего белья SKIMS. Поклонники убеждены, что она использовала искусственный интеллект для создания ролика, сообщает Мirror.

Ким появляется в видео, рекламируя новое мобильное приложение своего бренда. "Я так взволнована нашим новым приложением SKIMS", — говорит она. Но некоторые фанаты звезды реалити-шоу думают, что для воспроизведения голоса был использован ИИ, а человек, появляющийся в клипе, вовсе не Ким.

"Клянусь, это озвучка с помощью ИИ", — прокомментировал один из подписчиков. Другой ответил: "Да! Ее голос звучит по-другому". Третий добавил: "Не только озвучка, весь аватар — это искусственный интеллект". А четвертый сказал: "Абсолютно. Время — деньги. Ким не тратит время на то, чтобы сидеть и озвучивать свои видео. Это — голос робота".

Журналисты издания связались с представителями знаменитости для получения комментариев, но пока ответ не получили. Это не первый раз, когда она попадает в неприятности из-за рекламы за последние недели. Ранее в этом месяце она подверглась критике со стороны своих поклонников после того, как сфотографировалась возле кофейни Starbucks. Ким была замечена в кожаных брюках-клеш и облегающем белом топе рядом со своим Tesla Cybertruck на парковке ресторана.

Кардашьян, подписавшая пост: "Я буду твоим наездником до самой смерти", вызвала гнев некоторых ее поклонников: "Вы знаете, что люди голодают? Почему бы вам не сделать что-нибудь полезное в своей жизни", "Сколько тебе платит Старбакс, девочка?", "Оооочень много уважения на ветер".

Напомним, 18 апреля Ким Кардашьян показала свое "умение нырять" на мелководье. Знаменитость отдыхает со своими детьми и сестрами на островах.