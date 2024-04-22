"Голос робота": Кім Кардаш'ян звинуватили у використанні штучного інтелекту (відео)

Багато шанувальників зірки реаліті-шоу визнали, що озвучка відеоролика була зроблена за допомогою ШІ. Фанатам Кім Кардаш'ян це не сподобалося і вони написали гнівні коментарі з цього приводу.

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Американська телезірка і модель Кім Кардаш'ян знялася в рекламі свого бренду одягу та коригувальної білизни SKIMS. Шанувальники переконані, що вона використовувала штучний інтелект для створення ролика, повідомляє Мirror.

Кім з'являється у відео, рекламуючи новий мобільний додаток свого бренду. "Я так схвильована нашим новим додатком SKIMS", — каже вона. Але деякі фанати зірки реаліті-шоу думають, що для відтворення голосу було використано ШІ, а людина, що з'являється в кліпі, зовсім не Кім.

"Клянуся, це озвучка за допомогою ШІ", — прокоментував один із підписників. Інший відповів: "Так! Її голос звучить по-іншому". Третій додав: "Не тільки озвучка, весь аватар — це штучний інтелект". А четвертий сказав: "Абсолютно. Час — гроші. Кім не витрачає час на те, щоб сидіти й озвучувати свої відео. Це — голос робота".

Журналісти видання зв'язалися з представниками знаменитості для отримання коментарів, але поки відповіді не отримали. Це не вперше, коли вона потрапляє в неприємності через рекламу за останні тижні. Раніше цього місяця вона зазнала критики з боку своїх шанувальників після того, як сфотографувалася біля кав'ярні Starbucks. Кім була помічена в шкіряних штанах-кльош і обтислому білому топі поруч зі своїм Tesla Cybertruck на парковці ресторану.

Кардаш'ян, яка підписала пост: "Я буду твоїм наїзником до самої смерті", викликала гнів деяких її шанувальників: "Ви знаєте, що люди голодують? Чому б вам не зробити що-небудь корисне у своєму житті", "Скільки тобі платить Старбакс, дівчинко?", "Дууууже багато поваги на вітер".

Нагадаємо, 18 квітня Кім Кардаш'ян показала своє "вміння пірнати" на мілководді. Знаменитість відпочиває зі своїми дітьми та сестрами на островах.