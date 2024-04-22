Классический дресс-код: вы полюбите его с белой рубашкой 2024 года (фото)

Многие стилисты называют белую рубашку в сезоне 2024 года одним из самых крутых трендов. Все зависит от стиля и образа, а подтверждением этой тенденции является то, как смело и стильно вернулась белая рубашка на подиумы.

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Белая рубашка в 2024 году — это символ непринужденного стиля, которую стилисты называют одним из самых крутых трендов. Все зависит от стиля и образа, как уверяют стилисты итальянского Vogue. Подтверждением этой тенденции является то, как вернулась белая рубашка на подиумы — в сочетании с классической и длинной романтической юбкой, просто расстегнутая и с жестким воротничком, с брюками с завышенной талией и рубашкой-платьем. Итак, какую белую рубашку вы выберите для своего гардероба?

Расстегнутая "непринужденность"

Тенденция, пришедшая прямо с модных показов, которая делает любой образ одновременно и альтернативным, и шикарным. То есть белую рубашку на пуговицах вы можете носить расстегнутой сверху, даже слегка неряшливо. Комбинаций — тысяча: от структурированных юбок и современного дизайна до широких брюк с высокой талией и подходящего ремня, с открытым плечом и сборкой внизу.

Рукава у такой рубашки могут быть широкие или вообще отсутствовать, воротник — классический, а внизу — сборка. Вырез тоже разнообразный — широкий V-образный, "мягким" воротник, прилегающим к плечам, асимметричный вырез, чтобы специально оставаться слегка непринужденной.

Рубашка и шнурки, застежки

Тонкие шнурки, определенным образом скрепляющие рубашку, как бы держащие ее, придают белой рубашке некую фривольность, если конструируют вырез. В то же время шнурок, которым подпоясана рубашка без пуговиц, может превратиться в красивый бант. Или тесьма в виде шнурков может украсить рукава. Легкую свободу и движений, и настроения придают рубашке закатанные рукава, застегнутые на пуговицы.

Вместе с тем рубашка, застегнутая на один шнурок-поясок или на одну пуговицу, выглядит достаточно секси, как и рубашка-платье. А еще завязки, которые используются вместо пуговиц.

Рубашка с воротником-стойкой

Особенность этой модели — низкий и округлый крой шеи, без классических плавников. Модель может стать идеальной для тех, кто ищет альтернативу, не слишком отклоняясь от классической белой рубашки, но с оригинальным и к тому же практичным дизайном.

У рубашки с воротником-стойкой может быть плиссированная вставка на вырезе или нечто среднее между воротником-мандарином и воротником-кубком: у него нет пуговиц, поэтому верхний конец всегда остается открытым, что идеально соответствует тенденции к выраженным вырезам. А еще вашу белую рубашку с воротником-стойкой вполне украсит небольшая контрастная пуговица на самом воротнике.

Кроме того, рубашка может быть вообще без воротника, с хорошо очерченными швами, которые придают ей особый шарм.

Рубашка приталенного кроя

Рубашка приталенного кроя обычно имеет остроконечный воротник, возможно с потайными пуговицами, и даже закрытыми кружевами. В боках могут быть присобраны швы, что идеально подчеркнет линию талии.

А еще приталенная рубашка может быть боди-рубашкой, что позволит не опасаться, что рубашка вылезет из юбки или брюк в самый неподходящий момент. Прекрасно смотрится и классическая рубашка навыпуск, которая подходит для любой фигуры, или под сарафаном.

Полупрозрачная рубашка

Прозрачные и полупрозрачные ткани по-прежнему остаются частью модных тенденций сезона весна-лето 2024, поэтому обратите внимание на модели из легких тканей, которые, очевидно, следует носить слегка расстегнутыми.

На таких рубашках можно сделать атласную отделку — воротник, манжеты. А можно задрапировать перед, спинку или рукава.

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