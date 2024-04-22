Класичний дрес-код: ви полюбите його з білою сорочкою 2024 року (фото)

Багато стилістів називають білу сорочку в сезоні 2024 року одним із найкрутіших трендів. Усе залежить від стилю й образу, а підтвердженням цієї тенденції є те, як сміливо та стильно повернулася біла сорочка на подіуми.

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Біла сорочка у 2024 році — це символ невимушеного стилю, яку стилісти називають одним із найкрутіших трендів. Усе залежить від стилю й образу, як запевняють стилісти італійського Vogue. Підтвердженням цієї тенденції є те, як повернулася біла сорочка на подіуми — у поєднанні з класичною та довгою романтичною спідницею, просто розстебнута та з жорстким комірцем, зі штанами із завищеною талією та сорочкою-сукнею. Отже, яку білу сорочку ви оберете для свого гардероба?

Розстебнута "невимушеність"

Тенденція, що прийшла прямо з модних показів, яка робить будь-який образ одночасно і альтернативним, і шикарним. Тобто білу сорочку на ґудзиках ви можете носити розстебнутою зверху, навіть злегка неохайно. Комбінацій — тисяча: від структурованих спідниць і сучасного дизайну до широких штанів з високою талією і відповідного ременя, з відкритим плечем і збіркою внизу.

Рукава у такої сорочки можуть бути широкі або взагалі відсутні, комір — класичний, а внизу — збірка. Виріз теж різноманітний — широкий V-подібний, "м'який" комір, що прилягає до плечей, асиметричний виріз, щоб спеціально залишатися дещо невимушеним.

Сорочка і шнурки, застібки

Тонкі шнурки, що певним чином скріплюють сорочку, ніби тримають її, надають білій сорочці певної фривольності, якщо конструюють виріз. Водночас шнурок, яким підперезана сорочка без ґудзиків, може перетворитися на красивий бант. Або тасьма у вигляді шнурків може прикрасити рукави. Легку свободу і рухів, і настрою надають сорочці закатані рукави, застебнуті на ґудзики.

Водночас сорочка, застебнута на один шнурок-поясок або на один ґудзик, має досить сексі вигляд, як і сорочка-сукня. А ще зав'язки, які використовуються замість ґудзиків.

Сорочка з коміром-стійкою

Особливість цієї моделі — низький і округлий крій шиї, без класичних плавників. Модель може стати ідеальною для тих, хто шукає альтернативу, не надто відхиляючись від класичної білої сорочки, але з оригінальним і до того ж практичним дизайном.

Сорочка з коміром-стійкою може мати плісировану вставку на вирізі або щось середнє між коміром-мандарином і коміром-кубком: у нього немає ґудзиків, тому верхній кінець завжди залишається відкритим, що ідеально відповідає тенденції до виражених вирізів. А ще вашу білу сорочку з коміром-стійкою цілком прикрасить невеликий контрастний ґудзик на самому комірі.

Крім того, сорочка може бути взагалі без коміра, з добре окресленими швами, які надають їй особливого шарму.

Сорочка приталеного крою

Сорочка приталеного крою зазвичай має загострений комір, можливо з потаємними ґудзиками, і навіть закритими мереживами. У боках можуть бути призібрані шви, що ідеально підкреслить лінію талії.

А ще приталена сорочка може бути боді-сорочкою, що дасть змогу не побоюватися, що сорочка вилізе зі спідниці або штанів у найневідповідніший момент. Прекрасний вигляд має і класична сорочка навипуск, яка підходить для будь-якої фігури, або під сарафаном.

Напівпрозора сорочка

Прозорі і напівпрозорі тканини, як і раніше, залишаються частиною модних тенденцій сезону весна-літо 2024, тому зверніть увагу на моделі з легких тканин, які, вочевидь, слід носити злегка розстебнутими.

На таких сорочках можна зробити атласну обробку — комір, манжети. А можна задрапірувати перед, спинку або рукави.

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