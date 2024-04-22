Условия совсем другие: звезда украинских сериалов рассказала о россиянах на съемочной площадке

Леся Самаева отметила, что у российских актеров были лучшие условия на съемках. Актриса также отметила, что российские актеры во время работы на украинских съемках выглядели более воспитанными, чем при последующих московских работах, когда они потерялись в культе алкоголизма и мата.

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Украинская актриса Леся Самаева вспомнила свою совместную работу с российскими актерами и рассказала о том, как они вели себя в Украине. Эпизодами из прошлого Самаева поделилась в интервью с журналистами "Обозревателя".

Самаева подчеркивает, что условия работы для актеров из двух стран кардинально отличались. Россиянам на съемках уделялось много внимания, так как продюсеры считали, что их присутствие придаст кинопродукту больший вес.

"Мы где-то ютились, все в одной комнатке, а у них условия были совсем другие", — рассказала Леся Самаева.

Актриса отметила, что даже вспоминать о прошлой совместной работе с российскими коллегами ей неприятно. Ведь те самые люди, с которыми она по работе пересекалась на съемочной площадке, теперь с экранов телевизоров вещают о том, что украинцы — это нацисты.

"Мне неприятно смотреть даже советские фильмы, на которых выросла, потому что вокруг вижу пропаганду. Все, что связано с русской культурой и языком, — сейчас неприемлемо", — поделилась с журналистами Самаева.

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Она добавила, что российские актеры и весь российский народ живут в прошлом и энергии смерти. В отличие от них, украинцы стремятся к развитию и творчеству. Актриса также отметила, что российские актеры, когда работали на украинских съемках, выглядели более воспитанными, чем в последующих московских работах, которые они выполняли с культом алкоголизма и матерщины.

"Российские актеры, которые приезжали сюда, были совсем другими, чем когда впоследствии снимались в Москве. Какими-то более воспитанными. Случайно натыкалась на какие-то их московские роли на YouTube — культ алкоголизма и вечно с матерщиной. Сюда они мчались с радостью: всегда денежки заплатят, звездами сделают", — вспомнила украинская актриса.

Напомним, в начале апреля гимнастка Лилия Подкопаева рассказала, как ее унижали россияне. Она некоторое время ездила на тренировки в Москву. Коллеги по спорту не стеснялись "подкалывать" девушку тем, что она приехала из Украины, и пытались всячески задеть.