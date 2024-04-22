Умови зовсім інші: зірка українських серіалів розповіла про росіян на знімальному майданчику

Леся Самаєва зазначила, що в російських акторів були кращі умови на зйомках. Актриса також зазначила, що російські актори під час роботи на українських зйомках виглядали більш вихованими, ніж на наступних московських роботах, коли вони загубилися в культі алкоголізму і мату.

Related video

Українська акторка Леся Самаєва згадала свою спільну роботу з російськими акторами і розповіла про те, як вони поводилися в Україні. Епізодами з минулого Самаєва поділилася в інтерв'ю з журналістами "Обозревателя".

Самаєва підкреслює, що умови роботи для акторів з двох країн кардинально відрізнялися. Росіянам на зйомках приділяли багато уваги, оскільки продюсери вважали, що їхня присутність додасть кінопродукту більшої ваги.

"Ми десь тулилися, всі в одній кімнатці, а в них умови були зовсім інші", — розповіла Леся Самаєва.

Актриса зазначила, що навіть згадувати про минулу спільну роботу з російськими колегами їй неприємно. Адже ті самі люди, з якими вона по роботі перетиналася на знімальному майданчику, тепер з екранів телевізорів віщають про те, що українці — це нацисти.

"Мені неприємно дивитися навіть радянські фільми, на яких виросла, тому що навколо бачу пропаганду. Усе, що пов'язано з російською культурою і мовою, — зараз неприйнятно", — поділилася з журналістами Самаєва.

Важливо

Немає ніякої України. Що росіяни думають про війну і чому вважають себе жертвами

Вона додала, що російські актори та весь російський народ живуть у минулому та енергії смерті. На відміну від них, українці прагнуть розвитку і творчості. Акторка також зазначила, що російські актори, коли працювали на українських зйомках, виглядали більш вихованими, ніж у наступних московських роботах, які вони виконували з культом алкоголізму та матюків.

"Російські актори, які приїжджали сюди, були зовсім іншими, ніж коли згодом знімалися в Москві. Якимось більш вихованими. Випадково натикалася на якісь їхні московські ролі на YouTube — культ алкоголізму і вічно з матюками. Сюди вони мчали з радістю: завжди грошенята заплатять, зірками зроблять", — пригадала українська акторка.

Нагадаємо, на початку квітня гімнастка Лілія Подкопаєва розповіла, як її принижували росіяни. Вона деякий час їздила на тренування до Москви. Колеги по спорту не соромилися "підколювати" дівчину тим, що вона приїхала з України, і намагалися всіляко зачепити.