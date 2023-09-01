Немає ніякої України. Що росіяни думають про війну і чому вважають себе жертвами

Related video

Ця війна дає унікальні можливості зазирнути у свідомість громадян воюючих сторін. У реальному часі. Ба більше, ми можемо заглядати у свідомість ворога і спостерігати за рухом ментальних шестерень війни.

І що ми там читаємо (я періодично маю щастя знайомитися зі звітами незалежних соціологів, а інколи навіть із сирими дослідницькими даними)?

А читаємо ми, зокрема, те, що України як сторони протистояння, як жертви агресії, у свідомості середнього росіянина зараз не існує.

Так, більшість із них розуміє, що в разі поразки доведеться виплачувати репарації, і вони дуже цього не хочуть. Тобто вони загалом розуміють, що війна завдає якоїсь шкоди, несе руйнування.

Виходить, в Україну росіяни прийшли, щоб воювати... не з Україною? Фото: Вікіпедія

Але для них це злочин без жертви. Вони не сприймають це як шкоду Україні та українцям, у їхньому уявленні Україна — це "наше". Тут немає нікого "іншого", кому можна нашкодити. Крім нацистів, звісно, але то святе.

А Україна — не жертва, не об'єкт заподіяння шкоди, а так, "територія".

В уявленні росіянина жертва — це вони. Це їх обманювали, принижували, "стрибали" на них, погрожували, відмовляли в повазі тощо.

І так, це консенсусна думка в Росії сьогодні.

І я думаю, що ось це заперечення агресії і заподіяної шкоди, виключення справжньої жертви з рівняння війни та узурпація ролі жертви агресором є важливим психологічним механізмом розв'язання війни. Це те, що робить війну можливою. Однією дегуманізацією ворога справа не обмежується, цього мало. Агресору необхідно не просто розлюднити противника, а перетворити його на абстракцію, винести за дужки, виключити з поля зору. Немає ніякої України, Росія воює із Заходом за "території" і "вплив".

Це лукава поза, гра в жертву. І її можуть собі дозволити тільки ті, хто не сумнівається у власній невразливості та перевазі.

Якби тільки вони краще знали історію своєї проклятої батьківщини. Але вони її знають гірше.

Джерело

Важливо