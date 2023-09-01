Нет никакой Украины. Что россияне думают о войне и почему считают себя жертвами

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Эта война дает уникальные возможности заглянуть в сознание граждан воюющих сторон. В реальном времени. Более того, мы можем заглядывать в сознание врага, и наблюдать за движением ментальных шестеренок войны.

И что мы там читаем (я периодически имею счастье знакомиться с отчетами независимых социологов, а иногда даже с сырыми исследовательскими данными)?

А читаем мы, в частности, то, что Украины как стороны противостояния, как жертвы агрессии, в сознании среднего россиянина сейчас не существует.

Да, большинство из них понимает, что в случае поражения придется выплачивать репарации, и они очень этого не хотят. То есть они в общем и целом понимают, что война причиняет какой-то ущерб, несет разрушения.

Получается, в Украину россияне пришли, чтобы воевать... не с Украиной? Фото: Википедия

Но для них это преступление без жертвы. Они не воспринимают это как ущерб Украине и украинцам, в их представлении Украина — это "наше". Тут нет никого "другого", кому можно навредить. Кроме нацистов, конечно, но то святе.

А Украина — не жертва, не объект причинения вреда, а так, "территория".

В представлении россиянин жертва — это они. Это их обманывали, унижали, "прыгали" на них, угрожали, отказывали в уважении и так далее.

И да, это консенсусное мнение в России сегодня.

И я думаю, что вот это отрицание агрессии и причиненного вреда, исключение подлинной жертвы из уравнения войны и узурпация роли жертвы агрессором — является важным психологическим механизмом развязывания войны. Это то, что делает войну возможной. Одной дегуманизацией врага дело не ограничивается, этого мало. Агрессору необходимо не просто расчеловечить противника, а превратить его в абстракцию, вынести за скобки, исключить из поля зрения. Нет никакой Украины, Россия воюет с Западом за "территории" и "влияние".

Это лукавая поза, игра в жертву. И ее могут себе позволить только те, кто не сомневается с собственной неуязвимости и превосходстве.

Если б только они лучше знали историю своей проклятой родины. Но они ее знают хуже.

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