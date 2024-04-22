Рисковать или нет: как обрабатывать ранние овощи, чтобы не отравиться, — диетолог

Полки супермаркетов и прилавки рынков пестрят первыми весенними овощами и зеленью: ранняя капуста, редиска, огурцы. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Татьяна Кихтева рассказывает о том, как правильно выбрать овощи, чтобы получить только пользу для здоровья, а не отравление.

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Первые овощи очень привлекательны, ведь после долгой зимы хочется свежих хрустящих салатов и ярких цветов на тарелке. Весной список свежих овощей и фруктов начинает расширяться, постепенно появляются первые сезонные продукты, но безопасно ли их есть. Как выбрать максимально натуральные овощи и быть уверенными в том, что они не содержат нитратов, пестицидов и других вредных веществ. Фокус спросил у диетолога, семейного врача, президента Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяны Кихтевой о том, как правильно обрабатывать ранние овощи и фрукты, чтобы обезопасить себя от попадания в организм пестицидов и нитратов.

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Где покупать первые овощи

По словам диетолога, отравление овощами случается довольно редко, но все же бывает, особенно когда речь идет о ранних овощах. Загрязнение может произойти на нескольких этапах: во время выращивания овощей, во время сбора урожая, во время переработки, и даже во время распространения, поэтому первое правило — покупать продукты только в проверенных местах.

"Это должны быть проверенные поставщики: фермеры и магазины, которые известны своими стандартами безопасности и имеют сертификаты качества", — советует Татьяна Кихтева. "Если это фермерские рынки, то нужно спрашивать у фермеров, борются ли они с вредителями, как именно, используют химикаты или нет. Ну и здесь нужно надеяться только на их честный ответ".

Как выбрать безопасные продукты

Фото: Pixabay

Первое, на что стоит обращать внимание при выборе ранних овощей, это на их внешний вид. Нужно покупать те, которые выглядят свежими, яркими, а избегать вялых, побитых и поврежденных, потому что они могут содержать вредные бактерии.

"Стоит обязательно обращать внимание на то, чтобы отсутствовали признаки гниения, потому что если есть признаки гниения или плесень, которая часто бывает, например, на листовой зелени, то такие овощи могут быть средой для размножения различных бактерий", — отмечает диетолог.

Среди основных правил стоит отметить следующие:

овощи должны быть твердыми, а не мягкими на ощупь;

листовая зелень должна хорошо стоять, а не быть поникшей;

приятный запах.

"Свежие овощи обычно имеют приятный землистый запах и любые кислые или посторонние запахи свидетельствуют о том, что они уже несвежие", — отмечает Татьяна Кихтева.

Выбирайте органическое

Первым правилом должна быть покупка органических продуктов, ведь они выращиваются без использования синтетических пестицидов, хотя все равно могут содержать их следы, которые уже обусловлены факторами окружающей среды.

Если надпись "органическое" является не просто маркетинговым ходом, а вы уверены в происхождении этих фруктов и овощей, то вы будете иметь гарантии, что продукты выращены без использования синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста и других веществ.

Как избавиться от вредных веществ в овощах

Фото: Freepik

Конечно существуют способы. которые помогут уменьшить содержание пестицидов в продуктах и обезопасить себя от попадания вредных веществ в организм.

Татьяна Кихтева советует: "В первую очередь нужно разнообразить свой рацион и употреблять разнообразные овощи и фрукты. Это может помочь снизить риск высокого воздействия какого-то одного вида пестицидов, который интенсивно используется на определенном типе сельскохозяйственной культуры".

Кроме этого врач советует обязательно тщательно промывать и замачивать свежие овощи фрукты и зелень в специальных дезинфицирующих растворах, которые способны уничтожить вредные вещества.

"Промывание овощей под проточной холодной водой от 30 секунд до минуты уже удаляет некоторые остатки пестицидов. Также можно дополнительно использовать специальную мягкую щетку для твердых продуктов, таких как огурцы, морковь, ведь щетка будет смывать больше пестицидов", — советует диетолог.

Для обработки свежих овощей и фруктов можно использовать уксусный раствор: продукты моют в растворе уксуса и воды 1:3. Это будет удалять бактерии и пестициды, но может оставить не очень приятный привкус. Кроме того, для этих целей прекрасно подойдет и пищевая сода.

"Например, если замочить яблоки в содовом растворе на 12-15 минут, то можно избавиться от большинства пестицидов. Можно также почистить овощи — снять внешний слой, что также будет уменьшать остатки пестицидов", — говорит Татьяна Кихтева.

Как работает озонатор

Кроме вышеупомянутых методов обработки, можно приобрести озонатор — специальное устройство, которое генерирует озон.

"Озонатор является мощным окислителем, который используется именно для дезинфекции и очистки, поэтому с помощью него можно дезинфицировать фрукты и овощи. Озонатор будет эффективно уничтожать бактерии, вирусы и грибки на поверхности овощей", — говорит диетолог. "Это происходит без химикатов, потому что озон — это естественное дезинфицирующее средство, которое не оставляет химических остатков, в отличие от других дезинфектантов".

Озонатор разлагает определенные пестициды и химические остатки, уменьшает их уровень, устраняет запахи и продлевает срок хранения продуктов.

"Если вы хотите покупать свежие овощи, то делайте это в проверенных местах, отдавайте предпочтение органической продукции, проверяйте количество пестицидов и нитратов с помощью специальных домашних устройств и тщательно обрабатывайте фрукты и овощи, замачивая их, или используя дезинфицирующие растворы и озонатор", — советует диетолог.

Не стоит лишать себя возможности есть свежие салаты и зелень, просто пользуйтесь этими советами чтобы обезопасить себя от отравления и получать от них только пользу.

Напомним, нутрициолог назвала 5 причин добавить зелень в рацион.

Ранее Фокус писал о том, что овощи являются отличным источником гидратации, поскольку многие из них богаты на воду, а также на необходимые витамины, минералы и антиоксиданты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.