"Очень любящая семья": как больному Брюсу Уиллису помогают родные

Голливудский актер страдает от деменции. Его нынешняя и бывшая жены довольно хорошо ладят и устраивают совместные семейные вечера.

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Режиссер "Шестого чувства" М. Найт Шьямалан рассказал о состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса. Об этом пишет People.

Шьямалан посетил пресс-конференцию своего нового фильма "Ловушка", где признался, что "очень любящая" семья Уиллиса делает "все возможное" для него.

Больной Брюс Уиллис и режиссер знакомы много лет. Они вместе работали над фильмом "Шестое чувство" 1999 года. Картина с бюджетом 40 млн долларов заработала около 293 млн долларов в США и еще почти 673 млн долларов в мировом прокате.

Дуэт продолжил работать вместе в фильме 2000 года "Неуязвимый". В 2016 году Брюс также снялся в эпизодической роли в "Сплите".

В марте 2022 года Брюс Уиллис оставил актерскую карьеру после того, как у него диагностировали афазию. В феврале 2023 года близкие голливудского актера сообщили, что его состояние ухудшилось и у него диагностировали лобно-височную деменцию.

Брюс Уиллис с родными Фото: Bruce Willis/Instagram

После многолетнего брака с Деми Мур Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг, которая родила ему двух дочерей — Эвелин и Мейбл. Также у актера есть трое детей от Деми Мур — Румер, Таллула и Скаут.

После новостей о диагнозе голливудского актера вся его смешанная семья довольно часто собирается вместе, чтобы поддержать Брюса.

Брюс Уиллис с родными Фото: demimoore/instagram

Напомним, единственной внучке Брюса Уиллиса Луэтте исполнился год.

Также Фокус писал о 12-летней дочери Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг.