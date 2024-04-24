"Дуже любляча родина": як хворому Брюсу Віллісу допомагають рідні

Голлівудський актор страждає від деменції. Його теперішня і колишня дружини доволі добре ладнають та влаштовують спільні сімейні вечори.

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Режисер "Шостого відчуття" М. Найт Шʼямалан розповів про стан хворого на деменцію Брюса Вілліса. Про це пише People.

Ш’ямалан відвідав пресконференцію свого нового фільму "Пастка", де зізнався, що "дуже любляча" родина Вілліса робить "усе можливе" для нього.

Хворий Брюс Вілліс та режисер знайомі багато років. Вони разом працювали над фільмом "Шосте відчуття" 1999 року. Картина з бюджетом 40 млн доларів заробила близько 293 млн доларів у США та ще майже 673 млн доларів у світовому прокаті.

Дует продовжив працювати разом у фільмі 2000 року "Невразливий". У 2016 році Брюс також знявся в епізодичній ролі в "Спліті".

У березні 2022 року Брюс Вілліс залишив акторську кар’єру після того, як у нього діагностували афазію. У лютому 2023 близькі голлівудського актора повідомили, що його стан погіршився і в нього діагностували лобно-скроневу деменцію.

Брюс Вілліс з рідними Фото: Bruce Willis/Instagram

Після багаторічного шлюбу з Демі Мур Брюс Вілліс одружився з Еммою Гемінг, яка народила йому двох доньок — Евелін та Мейбл. Також в актора є троє дітей від Демі Мур — Румер, Таллула та Скаут.

Після новин про діагноз голлівудського актора вся його змішана родина доволі часто збирається разом, аби підтримати Брюса.

Брюс Вілліс з рідними Фото: demimoore/instagram

Нагадаємо, єдиній онуці Брюса Вілліса Луетті виповнився рік.

Також Фокус писав про 12-річну доньку Брюса Вілліса та Емми Гемінг.