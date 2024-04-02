Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг показала, який вигляд має їхня 12-річна донька Мейбл (відео, фото)

Багато шанувальників відзначили, що дівчинка дуже швидко виросла. В актора "Міцного горішка" дві доньки від Емми і три від колишньої дружини Демі Мур.

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Це були особливі святкові великодні вихідні для Брюса Вілліса, його дружини Емми Гемінг Вілліс та їхніх доньок. Старша донька пари, Мейбл Рей, у неділю, 31 березня, відзначила свій 12-й день народження, повідомляє Hello Magazine.

На честь 12-річчя Мейбл її мама Емма поділилася з шанувальниками фотографіями та кліпами своєї доньки за останні роки. Вона включила відео, на яких іменинниця бігає пляжем, насолоджується подорожами зі своєю сім'єю, співає в школі, а також інші світлини, на яких вона має такий уже достатній дорослий вигляд.

Свій пост Емма підписала дуже лаконічно: "З 12-річчям. Продовжуйте сяяти яскраво", додавши зірочки та смайлики. Фанати в коментарях привітали Мейбл і відзначили, наскільки вона вже виросла.

У Брюса та Емми також є восьмирічна донька Евелін Пенн. Крім того, у зірки бойовиків є троє доньок від колишньої дружини Демі Мур: 35-річна Румер, 32-річна Скаут і Таллула, якій 30 років.

Евелін Пенн і Мейбл Рей — доньки Брюса Вілліса та Емми Гемінг Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Дочка Брюса Таллула з любов'ю написала "Я люблю її, я люблю її, я люблю її!!!". Відомо, що в доньки тяжкохворого актора Таллули Вілліс також діагностували невиліковну хворобу. 30-річна молодша донька зіркової пари Брюса Вілліса і Демі Мур розповіла про невиліковний діагноз, який нещодавно встановили лікарі. Про це дівчина написала у себе на сторінці в інстаграмі, опублікувавши архівне відео з батьком. Пост вона підписала словами "Скажи мені, що ти аутист, не кажучи, що ти аутист". Таллула зізналася, що влітку 2023 року вона дізналася, що хворіє на аутизм.

"Насправді це перший раз, коли я публічно поділилася своїм діагнозом. Дізналася цього літа, і це змінило моє життя", — написала дівчина.

Нагадаємо, 4 березня дружина хворого Брюса Вілліса розповіла правду про його стан. Емма Гемінг обурена тим, як у ЗМІ висвітлюють проблеми людей з деменцією і що пишуть про її чоловіка. Вона спростувала існуючу думку та поділилася своїм досвідом.