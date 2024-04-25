"Стать Карлом Лагерфельдом": вышел полный трейлер сериала о великом кутюрье

Сериал состоит из шести эпизодов. В нем задействовано свыше 2200 статистов, более 40 различных декораций и около 3000 костюмов

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Стриминговый сервис Disney+ представил первый официальный трейлер сериала "Стать Карлом Лагерфельдом", который рассказывает о восхождении и становлении одного из самых культовых дизайнеров в истории моды. Как пишет Variety, шоу состоит из шести эпизодов, а над его производством работали компании Gaumont ("Люпен") и Jour Premier.

Сюжет начинается в 1972 году, когда 38-летний Лагерфельд (Даниэль Брюль) становится дизайнером готовой одежды, неизвестным широкой публике. Он влюбляется в знойного денди Жака Де Башера (Теодор Пеллерен), который вдохновляет его бросить вызов самому себе и реализовать свое стремление стать самым известным в мире французским модельером. Он противостоит Иву Сен-Лорану (Арно Валуа), который безраздельно властвовал при поддержке Пьера Берже (Алекс Лутц), и впоследствии становится главным дизайнером и креативным директором Chanel, Fendi и своего собственного бренда.

Действие сериала происходит в Париже, Монако и Риме. В нем также показаны соперничество кланов и битвы эго в мире высокой моды, а также эпические вечеринки и декаданс, бурный роман Лагерфельда с Де Башером и его дружба.

В проекте "Стать Карлом Лагерфельдом также рассказывается о некоторых крупнейших звездах той эпохи, в том числе о Марлен Дитрих, которую сыграет Санни Меллес ("Треугольник печали"), Паломе Пикассо (Жанна Дамас), Лулу де ла Фалез (Клэр Лаффю, известная бельгийская певица и художница) и Энди Уорхоле (Пол Спера). Немецкая актриса Лиза Кройцер, чья эклектичная карьера включает фильмы Вима Вендерса, Патриса Шеро, Амоса Гитай и сериал "Тьма", играет мать Карла, Элизабет Лагерфельд.

Над продуктом работиали сразу два режиссера. Француз Жером Саль, известный такими работами как "Компромат", "Тотемы", "Одиссея" и "Зулу", снял 1, 2 и 6 эпизоды. Остальные три серии – заслуга многообещающего режиссера Одри Эстроуго ("Аутентик, "Героини"). Саль также является исполнительным продюсером вместе с продюсером Jour Premier Арно де Кремье.

Сериал снят по мотивам бестселлера Рафаэля Бакке "Кайзер Карл". Исауре Пизани-Ферри ("Бандиты", "Вампиры") написал сенарий вместе с Дженнифер Хав ("Неверная", "Общество красных повязок") и Бакке. Пизани-Ферри также написала все эпизоды в соавторстве с Домиником Бомаром ("Молодой имам", "Бандиты"), Хэвом и Натали Херцберг ("Дело Голдмана").

Трейлер сериала "Стать Карлом Лагерфельдом"

Шоу обещает быть поистине роскошным. В нем задействовано свыше 2200 статистов, более 40 различных декораций и около 3000 костюмов.

Премьера многосерийного фильма состоится на 77-м Каннском кинофестивале в мае этого года.

Ранее Фокус писал о самых резонансных цитатах Карла Лагерфельда за последние годы.