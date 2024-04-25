"Стати Карлом Лагерфельдом": вийшов повний трейлер серіалу про великого кутюр'є

Серіал складається з шести епізодів. У ньому задіяно понад 2200 статистів, понад 40 різних декорацій і близько 3000 костюмів.

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Стримінговий сервіс Disney+ представив перший офіційний трейлер серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом", який розповідає про сходження та становлення одного з найкультовіших дизайнерів в історії моди. Як пише Variety, шоу складається з шести епізодів, а над його виробництвом працювали компанії Gaumont ("Люпен") і Jour Premier.

Сюжет починається 1972 року, коли 38-річний Лагерфельд (Даніель Брюль) стає дизайнером готового одягу, невідомим широкому загалу. Він закохується в гарячого денді Жака Де Башера (Теодор Пеллерен), який надихає його кинути виклик самому собі та реалізувати своє прагнення стати найвідомішим у світі французьким модельєром. Він протистоїть Іву Сен-Лорану (Арно Валуа), який безроздільно володарював за підтримки П'єра Берже (Алекс Лутц), і згодом стає головним дизайнером і креативним директором Chanel, Fendi та свого власного бренду.

Дія серіалу відбувається в Парижі, Монако та Римі. У ньому також показано суперництво кланів і битви его у світі високої моди, а також епічні вечірки й декаданс, бурхливий роман Лагерфельда з Де Башером і його дружба.

У проєкті "Стати Карлом Лагерфельдом" також розповідається про деяких найбільших зірок тієї епохи, зокрема про Марлен Дітріх, яку зіграє Санні Меллес ("Трикутник печалі"), Палому Пікассо (Жанна Дамас), Лулу де ла Фалез (Клер Лафф'ю, відома бельгійська співачка та художниця) й Енді Воргола (Пол Спера). Німецька акторка Ліза Кройцер, чия еклектична кар'єра включає фільми Віма Вендерса, Патріса Шеро, Амоса Гітай і серіал "Темрява", грає матір Карла, Елізабет Лагерфельд.

Над продуктом працювали одразу два режисери. Француз Жером Саль, відомий такими роботами як "Компромат", "Тотеми", "Одіссея" та "Зулу", зняв 1, 2 і 6 епізоди. Решта три серії — заслуга перспективної режисерки Одрі Естроуго ("Автентик", "Героїні"). Саль також є виконавчим продюсером разом із продюсером Jour Premier Арно де Крем'є.

Серіал знято за мотивами бестселера Рафаеля Бакке "Кайзер Карл". Ісауре Пізані-Феррі ("Бандити", "Вампіри") написав сенарій разом із Дженніфер Гав ("Невірна", "Товариство червоних пов'язок") і Бакке. Пізані-Феррі також написала всі епізоди в співавторстві з Домініком Бомаром ("Молодий імам", "Бандити"), Гав і Наталі Герцберг ("Справа Голдмана").

Трейлер серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом"

Шоу обіцяє бути воістину розкішним. У ньому задіяно понад 2200 статистів, понад 40 різних декорацій і близько 3000 костюмів.

Прем'єра багатосерійного фільму відбудеться на 77-му Каннському кінофестивалі в травні цього року.

Раніше Фокус писав про найрезонансніші цитати Карла Лагерфельда за останні роки.