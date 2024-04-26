26 апреля 2024 года: священномученика Василия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя венчаться и жениться, а также убирать в доме. Уже прилетели ласточки — к теплу и богатому урожаю.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Василия. Он жил в IV веке в городе Амасия. Посвятил себя защите христиан, борясь против язычников и идолопоклонников, а также поддерживая верующих в Господа. Он многократно присутствовал на Соборах и писал письма, в которых осуждал ариев. Тогда императором был Лициний, который испытывал особое пристрастие к служанке своей жены, по имени Глафира. Он намеревался жениться на ней, но Глафира рассказала об этом своей хозяйке и просила спасти ее. Царица отправила служанку в Амасию, где проживал Василий. Святитель принял ее под свою опеку и сообщил императору, что служанка умерла. В то время в Амасии начали строить новый храм, и Глафира написала письмо своей царице, попросив о помощи. Однако это письмо попало в руки разгневанного императора. Он приказал доставить к нему епископа и Глафиру. Когда они прибыли, служанку сразу же убили, а Василия бросили в тюрьму, требуя от него отречься от Бога. Однако святитель отказался, и ему отрубили голову.

Также 26 апреля — Международный день памяти Чернобыля.

Что нельзя делать 26 апреля:

свататься, венчаться, жениться — союз такой будет недолгим;

убираться в доме;

мыть окна;

ходить на охоту.

Народные приметы и поверья:

слышно кукушку — скоро погода улучшится;

теплый день — хорошо уродят огурцы;

прилетели ласточки — к теплу и богатому урожаю.

День ангела празднуют:

Василий, Иван, Николай, Петр, Степан, Глафира.

Родились в этот день:

1890 год — Николай Зеров, украинский поэт, литературовед и переводчик;

1980 год — Ченнинг Татум, американский актер, продюсер и модель.

1985 год — Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).

Также в этот день:

1514 год — польский астроном Николай Коперник провел первое наблюдение за Сатурном;

1933 год — в Германии создано Гестапо (тайную государственную полицию);

1945 год — Украина вошла в состав ООН как член-основатель;

1962 год — в космос запущен англо-американский спутник "Ariel", первый в истории международный объект в космосе;

1986 год — взрыв реактора на Чернобыльской АЭС (самая крупная техногенная авария в истории человечества);

1989 год — во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове митингующие впервые вышли с сине-желтыми флагами;

1998 год — в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самую массовую одновременную игру в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех.